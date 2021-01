Árliberalizáció: nem szabad félni a váltástól, de alaposan át kell nézni a szerződéseket

Visszamaradó tünetek keserítik meg a Covid-fertőzésen átesett páciensek egy részének az életét

A koronavíruson átesett páciensek egy része hetekkel, sőt hónapokkal a megbetegedés után is tapasztalja magán a Covid-tüneteket. Az ilyen esetek előfordulása meglehetősen gyakori, akár a betegek húsz százalékát is érintheti, és sokaknak a kétségbeesés mellett a mindennapi életét is megkeseríti.