Áramkiesések és közlekedési fennakadások: csíkszéki tanintézményekben is felfüggesztették az oktatást

Kovászna és Hargita megyében is gondokat okozott a sűrű havazás, több település maradt áramellátás nélkül. A szolgáltató szakemberei nagy erőkkel dolgoznak, akárcsak a tűzoltók, rendőrök és az utak, vasutak karbantartásáért felelősök, ugyanis számos helyen problémás a közlekedés.

Háromszéki tűzoltók, munka közben • Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Háromszéken dél óta minden út járható



Kovászna megyében csütörtök délre minden utat járhatóvá tettek. Az úttestre dőlt fák miatt éjfél után leállt a forgalom a 11C jelzésű országúton, Torja és Bálványos között. Marius Tolvaj, a Kovászna megyei tűzoltóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy húsz sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi tűzoltó dolgozott az útra dőlt fák eltávolításán. Láncfűrésszel 75 kisebb-nagyobb kidőlt fát vágtak össze. A forgalom több mint tíz órára állt le, de délre sikerült felszabadítani az úttestet.



Cristian Drincă, az Országos Útügyi Igazgatóság Kovászna megyei kirendeltségének vezetője elmondta, ezen a szakaszon 30–40 centiméteres hóréteg volt, ám letakarították, és jelenleg már csak helyenként van két centiméteres hó, de továbbra is dolgoznak. Kovászna megyében még a 13E jelzésű országúton, Zágon és Zágonbárkány között nehézkesebb a közlekedés a hó miatt, ám a megye többi országútján zavartalan a forgalom. Az elmúlt éjszaka folyamatosan dolgoztak, a saját gépeik mellé még 27-et béreltek, és reggelig 400 tonna só szórtak szét.



Háromszéken a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt több településen 850 fogyasztó maradt áramellátás nélkül, az Electrica szakemberei a nap folyamán Sugásfürdőn, Mikóújfaluban, Torján, Bálványoson és Nagybaconban dolgoznak, hogy elhárítsák a meghibásodásokat.



Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke úgy nyilatkozott, a megyei utak állapota jobb, mint az országutaké, akadálymentes a forgalom, de nem lehet elvárni, hogy amikor egyszerre mindenütt lehavaz, azonnal eltakarítsák, így néhány órára van szükség, míg minden úton elvégzik a munkát.

Az udvarhelyszéki Kányád és a községhez tartozó Ége település közötti megyei útra több fa is kidőlt csütörtök hajnalra a nagy havazás következtében, így az égei és a dályai gyermekek nem tudtak eljutni az iskolába. György Sándor Kányád községi polgármester lapunknak elmondta, csütörtök reggel fél hétkor jelezték az elakadást, ezt követően felszabadították az utat, illetve eltakarították a havat. A reggeli elakadás miatt az iskolabusz nem tudta bevinni a községközpontba az égei és a székelydályai gyermekeket, akik csütörtökön nem vettek részt az oktatásban. A két település ettől függetlenül nem volt elszigetelve, mert egy nagyobb kerülővel megközelíthetők voltak.

Adrian Pănescu, a Hargita megyei prefektúra szóvivője a délelőtt tíz óráig összesített jelentések szerint lapunknak elmondta, a megyén áthaladó országutakon mintegy 400 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki 42 speciális gépjárművel, és információi szerint a megyei utakat is takarították. Székelyudvarhely és Csíkszereda között, a 13A országúton akadtak el nehéz teherautók, amelyek – szintén a prefektúrára tett jelentés szerint – nem voltak felszerelve megfelelő minőségű téli gumival. A teherautókat sikerült mostanra kiszabadítani, illetve ezeket leszámítva még történhettek kisebb koccanások, úttestről való lecsúszások, ám a prefektúrának csak a nagyobb baleseteket jelentik, ilyent viszont nem közöltek velük. Mint a szóvivő hozzátette, a kevésbé forgalmas utakat is takarítani fogják, ám ettől függetlenül az egész megyében téli körülmények között lehet közlekedni.



Szintén a prefektúra szóvivőjétől tudjuk, hogy Parajdon 600–700 háztartás maradt áram nélkül, de csak addig amíg átkapcsolták a rendszert a tartalékgenerátorra. Demeter Gábor, az Electrica áramszolgáltató udvarhelyszéki illetékese szerint egy húszezer voltos cellarendszer hibásodott meg a havazás okozta nedvesség miatt, de már javítják is, illetve bekapcsolt a tartalékgenerátor, így a fogyasztóknál már van áram.



Ami az időjárást illeti, Hargita megyében csütörtök estig tart a sárga jelzésű figyelmeztetés havazásra és hófúvásra vonatkozóan, ám ezt a nap folyamán még meghosszabbíthatják.

Csíkmindszenten a havazás okozta áramszünet miatt nem tudták kifűteni az oktatási intézmény épületét, mint megtudtuk, hajnali négytől nincs fűtés, ezért ki sem nyitottak csütörtökön, és úgy határoztak, hogy pénteken folytatják az oktatást.



Csíkszentmártonban az óvodánál kerültek hasonló helyzetbe, ott is a fűtés hiánya miatt legközelebb pénteken lesz oktatás.



Csíkszentsimonban, a községközpontban a napközit és az óvodát a generátor segítette ki, ugyanis a településen nincs áram. A helyi 5–8. osztályos általános iskolában fűtésgondok miatt csak délután egy óráig van oktatás. Csatószegen viszont rosszabb a helyzet, ott a fűtéshiány miatt fel kellett függeszteni a tanítást.

Hargita megyei tanintézményekben is felfüggesztették az oktatást



Több tanintézményben felfüggesztették a tanítást a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt – jelentette be Liviu Pop tanügyminiszter azon a csütörtöki távértekezleten, amelyet Mihai Fifor ügyvivő miniszterelnök tartott a prefektusokkal.



„Van néhány hely, ahol a hóvihar, az áramkiesés vagy a fűtési rendszer meghibásodása miatt úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a tanítást. (...) Ezek az esetek nem befolyásolják országos szinten az oktatási folyamatot, az elmaradt órákat utólag pótolják. (...) Azt ajánlottam, hogy ne írjanak hiányzókat és késéseket a naplóba, különösen vidéken, ahol az időjárás miatt nehézkes a közlekedés” – írja az Agerpres hírügynökség a tanügyminiszter nyilatkozatára hivatkozva.



A miniszter összesítése szerint országos szinten 14 megye 88 tanintézményében függesztették fel az oktatást. Az erdélyi megyék közül Hargita, Brassó és Szeben megyében három-három tanintézményt zártak be a rossz idő miatt.

Sikerült eltávolítani Kovászna megyében a 11C országútra dőlt fákat – mintegy hatvanat –, így nincs már különösebb gond az éjszaka folyamán lezárt, Torja és Sepsibükszád közötti szakaszon – közölte Sebastian Cucu prefektus a TVR1 által élőben közvetített videokonferencia keretében. A rendkívüli időjárás miatt videokonferencián számolnak be a prefektusok a különböző megyékben tapasztalt nehézségekről, a kormány megbízottjait a belügyminisztérium székhelyére kapcsolják be, ahol többek között az ideiglenes miniszterelnöknek jelentenek. Itt mondta még el a Kovászna megyei prefektus, hogy jelenleg Háromszéken két település mintegy négyszáz fogyasztója van áram nélkül, de az áramszolgáltató Electrica szakemberei folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán.

Kovászna és Hargita megyében is közlekedési fennakadásokat, illetve áramkiesést okozott a havazás

Az úttestre dőlt fák miatt éjfél óta áll a forgalom a 11C jelzésű országúton, Torja és Sepsibükszád között. A Kovászna megyei tűzoltóság sajtószóvivője, Marius Tolvaj szerint a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi tűzoltók jelenleg is dolgoznak az útra dőlt fák eltakarításán – tudósít az Agerpres hírügynökség.

HIRDETÉS

„A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt Kovászna megye több településén az áramellátással is gondok voltak, hozzávetőlegesen 850 fogyasztó maradt áram nélkül. Az Electrica szakemberei jelenleg is dolgoznak az üzemzavarok elhárításán” – mondta a szóvivő.

Hargita megyében a vasúti közlekedésben okoz fennakadásokat a havazás,

a rendőrség tájékoztatása szerint a sínekre dőlt fák miatt leállt a forgalom a 400-as fővonalon, Csíkszentkirály és Tusnád között.

A sűrű havazás miatt áramellátás nélkül maradt szerda este több Hargita megyei település



A Hargita megyei tűzoltóság sajtószóvivője, Alina Ciobotariu szerint szerda este nem volt áram Parajdon, Kozmáson, Kászonújfaluban, Kászonjakabfalván, Kászonimpéren, Kászonaltízen, Kászonfeltízen, Egerszékpatakán és Csíkszentmártonban, miután a havazás több transzformátorállomást és elektromos vezetéket érintett – tudósít az Agerpres. Az áramszolgáltató szakemberei már szerdán este elkezdtek dolgozni az üzemzavarok elhárításán.

Az ország más megyéiben is gondokat okozott az időjárás: Hunyad, Fehér, Argeş, Bákó és Brăila megyében több ezer háztartásban szakadt meg az áramellátás, Krassó-Szörény megyében lezárták a forgalom elől az 582E, a 608A és az 582-es jelzésű megyei utat, de nem lehet közlekedni a Transalpina magashegyi út Rânca és Novaci közötti szakaszán sem. Sok helyen a hóban elakadt kamionok nehezítik a forgalmat – közölte a rendőrség.