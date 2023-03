Áprilistól falvakon is elkezdi a biohulladék gyűjtését a háromszéki köztisztasági vállalat

A Kovászna megyei Tega Rt. köztisztasági vállalat Sepsiszentgyörgyön már 2018-ban megkezdte a biológiailag lebomló, azaz szerves hulladékok külön történő elszállítását. Ezt a szolgáltatást most a megyeszékhelyhez tartozó két településre, Kilyénre és Szotyorra is kiterjesztik.

aki nem tartózkodik otthon, felhatalmazhatja a szomszédját is, esetleg később átveheti személyesen a Tega sepsiszentgyörgyi Energia utcai munkapontjáról, vagy egyeztethet az átvételről a 0267-310 123-as telefonszámon.

„Vidéken is egyre inkább jellemző, hogy az emberek nem gazdálkodásból élnek, nem komposztálnak: ez a városok közelében hangsúlyosabb jelenség, sok kérést kaptunk Szotyorból és Kilyénből is, hogy szállítsunk biohulladékot: mivel a városban, különösen magánházaknál jól működik, úgy gondoljuk, hogy a vidéki bővítés egy járható út, ezt most ilyen módon elkezdjük” – fogalmazott Máthé László, a Tega Rt. igazgatója.

A biohulladékoknak szánt kukát a Tega Rt. vásárolja meg és bocsájtja az ügyfelek rendelkezésére, díjmentesen.