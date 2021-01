Apa és fia vesztette életét

Otthonuktól nem messze érte őket a halál • Fotó: Barabás Ákos

Holtan találtak rá december 31-én Homoródremete határában egy apára és kiskorú fiára, akik egy terepjáróban vesztették életüket – erősítette meg előzetes információinkat Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint mondta, egyelőre még vizsgálják a hatóságok az eset körülményeit, így erről nem szolgálhat bővebb információval. Az áldozatok halálának pontos oka is csak a törvényszéki orvos jelentéséből fog kiderülni, de

a hatóságok úgy sejtik, hogy mérgezés történhetett.

A pásztorkodásból élő családfő megbízója indult az áldozatok keresésére, miután második napja nem érte el őket telefonon. Végül holtan talált rájuk egy terepjáróban, csupán néhány száz méterre az otthonuktól – fejtette ki lapunknak Jakab Attila homoródszentmártoni polgármester, aki a rendőrökkel együtt érkezett a helyszínre. Rámutatott, a helyszíni nyomokból az tűnt ki, hogy az autó beragadhatott a sárba, a benne ülők pedig megpróbálták kiszabadítani. A manőverezés közben

vélhetően eldugult a jármű kipufogó csöve, így gázok juthattak be az utastérbe.

„Semmi sem akadályozta, hogy kiszálljanak az autóból, így nem értem, hogy ezt miért nem tették meg” – fogalmazott az általa tapasztalt furcsaságokkal kapcsolatban a községvezető.

Új otthont adományoztak egy homoródremetei kisfiúnak és édesapjának Háztartási gépekkel és egyéb eszközökkel is felszerelt lakókocsiba költözhetett be egy homoródremetei család a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület jótékony akciójának köszönhetően. Az édesapa és kisfia eddig egy istálló szegletében élt. Háztartási gépekkel és egyéb eszközökkel is felszerelt lakókocsiba költözhetett be egy homoródremetei család a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület jótékony akciójának köszönhetően. Az édesapa és kisfia eddig egy istálló szegletében élt.

Jakab Attilát különösen megrázta az eset – akárcsak a községháza többi dolgozóját –, hiszen ő maga is igyekezett jó irányba terelni a tízéves kisfiú életét, akit korábban egy medve is megtámadott. Két és fél éven át autóval vitte be a gyereket Homoródremetéről a községközpontban lévő iskolába, aki az órái lejártával a polgármesteri hivatalban tanulhatott. Egy éve szintén a polgármester járt közben, hogy a fiú Székelyudvarhelyen folytathassa tanulmányait. A Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnökeként egy jótékonysági hajtóvadászat megszervezéseben is részt vállalt, az összegyűlt pénzből pedig lakókocsit vásároltak a nehéz sorsú családnak, akik korábban az apa munkahelyéül szolgáló istállóban éltek.