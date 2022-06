Anyaországi támogatásból újult meg, és felvette Csiha Kálmán nevét a kézdivásárhelyi református kollégium

A város és a közösség nagy ünnepe ez, és természetesen most is – mint erdélyi létünk bármely jelentős pillanatában – minden összefügg mindennel. Azt már tudtuk, hogy a templom és az iskola elválaszthatatlan egységet alkot. Ezen egységnek pedig ma különös jelentősége is van. Mert e hely a református egyház keleti végvára, ahol keleti végvárnak számít a felekezeti oktatás is. (…) Itt, a végeken tehát ma megújult templomot, megújult óvodát, kibővített iskolát adunk át az utánunk jövő nemzedéknek. Megőrzésre és megerősödésre, gyarapodásra és hitbéli kiteljesedésre adjuk. Mert aki templomot épít, az iskolát is épít, közösséget és közösségi intézményt épít.