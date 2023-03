Antal Árpád: „nem ismernek: mi ütésre keményedünk!”

Hogy ők végül úgy értelmezték, hogy a jogszabály a homlokzaton szereplő feliratot is érinti, bár nem értünk egyet, kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy a bíróság így döntött és, akkor is végrehajtjuk a bírósági végzést, ha azzal nem értünk egyet és megtaláljuk majd másképp a módját, hogy érvényesítsük az akaratunkat”

– osztotta meg Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Antal Árpádot arról is megkérdeztük, hogy a díszfelirat a szerdán módosított formában marad-e továbbra is a homlokzaton.

„Nem fog így maradni, ugyanis hamarosan átalakításon fog átmenni a Tamási Áron Színház épülete, és ilyen értelemben a homlokzat is, és törekszünk, hogy, amint a jogszabály is kötelez a műemlék-épületek esetében – és a Tamási Áron Színház épülete most nem az, de műemlék lesz – a lehető legrégebbi változatot érvényesítsük és mi is ezt fogjuk tenni ebben az esetben” – fejtette ki az elöljáró.

Antal Árpád szerint Dan Tanasă továbbra is egy megélhetési provokátor, aki nyilván nincs egyedül, mögötte egy egész rendszer működik.