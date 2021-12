Annyira sokrétű a medveprobléma, hogy a beavatkozási törvény módosítása is csak tűzoltásnak számít

Már külterületeken is kilőhetők a veszélyes medvék. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

– fogalmazott. Ugyanakkor, meglátása szerint két probléma is van az azonnali beavatkozásra lehetőséget adó szabályozással. Az egyik az, hogy túlzsúfolt a bizottság, amely hiánytalanul a helyszínre kell siessen vészhelyzet esetén – Benke József szerint

Külterületen ugyan eddig is lehetőség volt a problémás medvék ártalmatlanítására, de csak a rendkívüli, környezetvédelmi minisztériumi engedély birtokában, amire gyakran hetekig, hónapokig várniuk kellett a vadásztársaságoknak. A szerdán elfogadott szabályozás ezt egyszerűsíti le, azaz

A közleményben Könczei Csabát, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselőjét is idézik, aki szerint „hosszú távon azoknak a projekteknek a befejezésére van szükség, amelyeket Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter elindított, és amelyek alapján felmérik a Romániában élő medveállományt. Csak így lehet biztos alapokra helyezni az medvepopuláció menedzsmentjét.”

az RMDSZ frakciója úgy módosította a törvényt, hogy az a település határain kívülre is érvényes legyen.

Azonnal kilőhetők lesznek a medvék településen kívüli támadás esetén is

Elmérgesedett a helyzet

Az alapprobléma már hat éve az – amire megoldást kellene találni –, hogy túlszaporodott a medveállomány. Hat éve 7000 medvét tartottak számon országszerte, 500-as évenkénti szaporulattal számolva ki lehet számítani, hogy most mekkora lehet a populáció. Ezt tudományos szempontok alapján, az állomány struktúráját is javítva, csökkenteni kellene. Ezáltal a lakosság a nagyvaddal szembeni toleranciája is nőne – érvelt Benke József, aki szerint

most nincs tolerancia, ölik a medvét, ahol érik, nem véletlen, hogy terepen gyakran találnak mérget, hurkot, és vasúti sínekre szórva kukoricát a vadászok.

„Hat év mulasztásai miatt emberek halnak meg”

„A sürgősségi problémáknak a megoldását, az emberek életének és a vagyonuknak a védelmét segíti az új intézkedés, az általános problémát nem fogja megoldani” – vélekedett az új sürgősségi kormányrendeletről megkeresésünkre Birtalan István. „A környezetvédelmi minisztérium megtett mindent annak érdekében, hogy segítsen és megoldást keressen erre a problémára, a baj az, hogy az operatív, tehát a kivitelezési oldal kicsit sántít, ugyanis túl sok ember kell összegyűljön ahhoz, hogy a problémát meg tudjuk oldani.

Szükség van a polgármesterre, állatorvosra, csendőrre és a vadásztársulati alkalmazottra, de amíg ez a négy ember összegyűl, lehet, hogy a medve már odébbállt, vagy már kárt tett a tulajdonban, emberben, amin már nem lehet segíteni

– fogalmazott a Gyergyószentmiklósi Vadász és Sporthorgász Egyesület elnöke. Ez a vadásztársaság kezeli azt a gyergyóújfalvi területet is, ahol néhány napja halálos medvetámadás történt. Kilövési engedélyt nem kértek és nem is kérnek a medvére, mert ez nem oldja meg a problémát.

Be sem tudnák azonosítani a szóban fogó egyedet, de nem is változtatna a helyzeten, ha a vadászterületen nyilvántartott legalább 80 medvéből egyet kilőnének, ugyanis a többi is okoz problémákat.

„Itt a gond az, hogy az elmúlt hat év mulasztásai miatt emberek halnak meg. Nagyon túlszaporodott a medveállomány.

Én nem fogok tudni megmenteni egy halott embert, ha kilövési engedélyt kérek arra a medvére, ami megölte

– mondta a vadásztársaság vezetője, akinek rossz tapasztalatai vannak a rendkívül bürokratikus folyamattal kapcsolatban. Mint mondta, volt olyan eset a nyáron, hogy a medve megölt egy tehenet és megtámadta a szarvasmarhát őrző pásztort is, kórházba juttatva azt.

A helyszínen a medvét a megölt tehén mellett találta, puskával a kezében hívta fel a szakminisztérium biodiverzitás osztályának a vezetőjét, de kilövési engedélyt nem kapott a társulat – azt közölték vele, hogy hiányos a kérés iratcsomója.