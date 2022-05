Amit szabad az ortodoxoknak, nem szabad a katolikusoknak?

Látható a rossz szándék és a kettős mérce – mondta Novák Csaba Zoltán szenátor a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium megszüntetésére hozott bírósági ítéletről. Az iskolaalapítást korábban is segítő szenátor úgy látja, vannak személyek és csoportok, akik folyamatosan meggátolják a katolikus iskola működését, de nem szabad feladni, több megoldás, alternatíva is van a folytatásra.

Hideg zuhanyként érte a marosvásárhelyi magyar közösséget a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszék jogerős döntése, amely érvényteleníti a római katolikus felekezeti iskola alapítási okiratát. Az ítélettel a román hatóságok harmadszorra záratnák be az egyházi tanintézményt: először az 1948-as államosításkor a kommunisták fosztották meg épületétől, illetve működési engedélyétől a Klastrom utcai iskolát, majd a 2015-ös újjáalapítását érvénytelenítette a bíróság, most meg a 2018-as miniszteri rendeletet nyilvánította semmisnek.

Kettős mércével éltek

„A kormány hozott anno egy sürgősségi kormányrendeletet, amelyben szabályozta az iskolák alapításának a kereteit, ennek a kormányrendeletnek a jegyében az oktatásügyi minisztérium minisztériumi rendeletekkel szállt be az iskola létrehozási procedúrába, és ezekből a miniszteri rendeletekből támadtak meg a bíróságon” – magyarázta Novák, aki rámutatott, hogy az említett kormányrendelet jegyében hozták létre a temesvári ortodox felekezeti iskolát is, amelynek létét azonban senki nem kérdőjelezte meg, Tamási Zsolt iskolaigazgató kérte is, hogy hívják be a perbe őket is, de nem tették meg ezt.