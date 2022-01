Amit el tudtak érni, és ami még mindig kemény dió

A hitelek, illetve a lízingszerződések szabályozásában, az adótörvénykönyv pontosításában, valamint az energiaárak befagyasztását célzó kormányrendelet kidolgozásában is részt vett az elmúlt évben Antal Lóránt szenátor. Az udvarhelyszéki villanyhálózatok fejlesztése azonban még szerinte is nehéz feladat.

Évértékelő a parlamenti munkáról.

A tavalyi kormánykrízis és -bukás ellenére az RMDSZ-nek sikerült megőriznie politikai erejét, ugyanis továbbra is három minisztert és egy miniszterelnök-helyettest nevesíthettek. Ugyanakkor három szakbizottsági elnöki tisztséget is a szövetség tagjai töltenek be – összegzett évértékelő sajtótájékoztatóján Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor. Mint mondta, ő a gazdasági, ipari és szolgáltatási bizottságban képviseli a szövetséget, ugyanakkor az energiaügyi, energetikai infrastruktúra és ásványi erőforrások bizottságának elnöke is egyben.

Parlamenti munkájáról

A családi, egyéni, illetve engedélyezett magánszemélyként vállalkozók számára fontos törvénymódosító javaslaton dolgoztak az elmúlt időszakban, amelynek lényege, hogy

szakmai tapasztalatnak („régiségnek”) számítson a ledolgozott időszak akkor is, ha a személy nem alkalmazta magát a cégénél

– magyarázta a szenátor, hozzátéve, hogy bár a szenátus ezt már megszavazta, még nem számít törvénynek.

A hitelintézmények szabályozása esetén jelentős előrelépés történt, hiszen ezek most már csak

a felvett összegnek legtöbb a dupláját hajthatják fel végrehajtóval, ha nem fizet a kliens.

Egyértelműbb előírásokat fogalmaztak meg az adótörvénykönyvben, amelynek értelmében a jogi személyek adóalapjuk ismeretében utalhatnak támogatásokat a civil szervezeteknek.

A lízingszerződések esetében is egy lényeges megkötést léptettek érvénybe: a lízingcégek nem végezhetnek kényszervégrehajtást a fogyasztóval szemben, ehhez bírósághoz kell fordulniuk. Nemfizetés esetén ugyanakkor csak a megvásárolt javakat lehet visszavenni a fogyasztótól, illetve az adott tárgy piaci és értékesítése ára közötti különbséget lehet kifizettetni.

Az RMDSZ mindezek mellett szerepet vállalt a kiszolgáltatott energiafogyasztókról szóló törvény létrehozásában és abban is, hogy ne kérhessenek bért az önkormányzatoktól – például egy térfigyelő kamera felszerelése esetén – a villanyoszlopok tulajdonosai. Sürgősségi eljárásban fagyasztották be az energiaárakat március végéig, ugyanakkor részt vállaltak azon törvény érvénybe léptetési módszertanának kidolgozásában, amely szavatolja, hogy felszíni kitermelések esetében a megyei és a helyi önkormányzatoknál maradjon a befizetett illetékek nyolcvan százaléka.

Ami Udvarhelyszéket érinti

Antal Lóránt rámutatott, közreműködésével

autóbeíratási iroda jött létre Székelyudvarhelyen, ahol fél év alatt 1600 iratcsomót adtak le; hamarosan két állandó munkatársat nevez ki ide a belügyminisztérium.

Közbenjárt azért is, hogy az elkövetkezőkben gázhálózati bővítéseket lehessen eszközölni Borszéken, Parajdon, Korondon, Farkaslakán, Etéden és Gyimesközéplokon.

A 126 udvarhelyszéki településből mindössze 25-ben működik a gázszolgáltatás

– jegyezte meg. Ezenkívül egyebek mellett egyeztetett a székelyszenttamási áramszolgáltatás beindítása érdekében is, ami sikerrel járt.

Elavult hálózatok

A szenátor is egyetértett velünk abban, hogy rendkívül elavultak a villanyhálózatok Székelyudvarhelyen és több udvarhelyszéki településen. Ezen a téren szerinte is bőven van még tennivaló, bár úgy véli, ez nem egyszerű a feladat, hiszen például az Electrica Rt. szolgáltató esetében egy tőzsdén szereplő magánvállalatról van szó. Éppen ezért a politikusok némileg tudnak rá hatást gyakorolni, de nem teljesen. A szolgáltató mellett viszont az önkormányzatok együttműködésére is szükség van – anyagi támogatás, területrendezési tervek elkészítése stb. – az eredményekhez. Meggyőződése ugyanakkor, hogy

először a lakók számára kell működőképessé tenni a rendszereket, utána következhetnek a vállalatok.

Udvarhelyszéket érintő hálózatbővítési tervei vannak az említett vállalatnak, ám ezeket az évente egyszer-kétszer ülésező közgyűlésük kellene elfogadja – jelezte a szenátor.