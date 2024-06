Amit az idő pusztulásra ítél, azt ők megmentik

Hirdetés

Nem akarják eltüntetni az évszázadok nyomát, hanem az a céljuk, hogy megőrizzék és a lehető legjobb állapotában továbbadják a következő nemzedéknek is azt a kulturális örökséget, amelyet elődeink hagytak ránk. A restaurátorszakma nem túl népszerű manapság, ami nem csoda, mert nem csak elméleti tudást, hanem anyagismeretet, fejlett finommotorikát és óriási felelősséget is igényel. Hajnal Csilla 2024. június 08., 19:21

Fotó: Haáz Vince

Nem akarják eltüntetni az évszázadok nyomát, hanem az a céljuk, hogy megőrizzék és a lehető legjobb állapotában továbbadják a következő nemzedéknek is azt a kulturális örökséget, amelyet elődeink hagytak ránk. A restaurátorszakma nem túl népszerű manapság, ami nem csoda, mert nem csak elméleti tudást, hanem anyagismeretet, fejlett finommotorikát és óriási felelősséget is igényel.

Hajnal Csilla 2024. június 08., 19:21

A Maros Megyei Múzeum műtárgyvédelmi osztálya, illetve néprajzi és népművészeti osztálya országos szintű festett fa- és üvegikon-restauráló műhelyt szervezett Marosvásárhelyen június 3–7. között. Ebbe a műhelybe tekinthettünk be mi is csütörtökön, ahol több restaurátor dolgozott a százéves üvegikonok és a festett fabútorok fölé hajolva.

Az itt kezelt darabok nagy átalakítási folyamatokon esnek át, amelybe a beavatkozás elvei mellett a restaurátor tehetsége is szerepet játszik.

A kész tárgyak mögött – akár kiállításokon, akár publikációkban szerepelnek – gyakran hosszú órák kemény munkája, tesztelés, kutatás, dokumentálás, szakemberek közötti együttműködés, néha barátságtalan környezetben végzett munka rejtőzik.

A restaurátorszakma nem túl népszerű ma. Elméleti tudást, anyagismeretet, fejlett finommotorikát és óriási felelősséget is igényel.

A műhelyfoglalkozáson 17 restaurátor vett részt az egész országból. A bútorzati darabok a szerkezeti, dekorációs és kromatikus jellemzőik alapján az erdélyi magyar festett bútorok körébe tartoznak. Az üvegikonok egy része pedig a Matei család adománya, ezekről egy illusztrált katalógus kiadását is tervezik. A műhelyfoglalkozások alatt a részleg festett bútordarabjaival dolgoznak, amelyek között vannak otthoni használatra szánt, de társadalmi státuszt tükröző darabok is, mint például padládák, tálasfogasok, sarokszekrények, kisasztalok, festett ágyak. Ugyanehhez a részleghez tartozik egy sor ortodox kegytárgy is. A bútorok 1871 és 1943 között készültek, ezek román, magyar és székely jellegű darabok a Küküllő és Csík vidékéről. Raluca Dumitrescu restaurátor, a műhely vezetője a Székelyhonnak elmesélte, azért is fontosak ezek a műhelyfoglalkozások, mert a Maros Megyei Múzeumnak sok olyan műemléktárgya van, amely felújításra szorul, és kevés a restaurátor.

A restauráció sok időt és kitartást igénylő munka, és vannak olyan darabok, amelyek nem tűrnek halasztást. Az ilyen találkozók alkalmával pedig rövidebb idő alatt látványos eredmények születnek. Ugyanakkor tapasztalatcsere is történik, és a restaurátor-növendékek tanítása is zajlik közben, hiszen sok diák jött el ide a szebeni és a jászvásári egyetemről is

– mondta a műhely vezetője. Nem tesznek úgy, mintha eredeti állapotukba állítanák vissza Vannak különbségek az úgynevezett iskolák között, és nem csak országonként, de néha városonként is különböznek a javítási módszerek, anyaghasználatok. Például az oldószerek esetében van, aki az orosz módszert használja, ezt Filatov-módszernek is nevezik, de van a belga iskola oldószere is. Országon belül kisebb a különbség, de azért különbözhetnek anyaghasználatban és módszerekben is a műhelyek.

Az adott tárgytól és az eredeti technikától függ, hogy milyen anyagokat használnak a restaurátorok.

A festett bútor esetében a tempera technikáját használják, retusáló lakkal keverik el, az ikonok esetében pedig akvarellfestéket, mert az utóbbinál eredetileg ásványi pigmenteket használtak, és a vízfesték áll ehhez a legközelebb.

Fotó: Haáz Vince

„Lehetetlen, hogy egy tárgy úgy nézzen ki, ahogy eredeti állapotában volt, mert az idő nyomot hagy rajta, és néha a romlási folyamat visszafordíthatatlan. Mi nem is teszünk úgy, mintha eredeti állapotukba állítanánk vissza a tárgyakat. De azon vagyunk, hogy nagyon közel kerüljön ehhez az állapothoz, illetve, hogy megállítsuk a romlási folyamatot, és esztétikailag úgy nézzen ki, hogy a nagyközönség számára értelmezhető, élvezhető legyen a kiállított tárgy” – vázolta a szakember. Amikor a cél szentesíti az eszközt Az üvegikonok restaurálása során néha rekonstrukcióra is szükség van, annyira kopott a kép. A népies üvegikonokat sok esetben grafikai előkép alapján készítették, ezért adott esetben lehetősége van a restaurátornak hasonló kép keresésére a témában íródott művészettörténeti albumokban. Ha van szimmetrikusság a dekorációs elemekben, akkor az alapján is fel tudja építeni a képet, a lényeg, hogy könnyebben felfogható legyen esztétikailag – magyarázta Raluca Dumitrescu. Mint mondta, legtöbbször már fel voltak újítva a hozzájuk került tárgyak, mert az emberek sokszor közbelépnek, ha egy műalkotás pusztulásnak indul.

Fotó: Haáz Vince

legtöbbször nem szakértők nyúlnak hozzá, sokszor pedig a divat diktálta hóbortok miatt nyúlnak hozzájuk, ilyen volt például, amikor megjelent a bronzfesték, mindent ezzel festettek le.

Van azonban olyan eset is, amikor a cél szentesíti az eszközt. Találtak olyat is, hogy egy üvegikon fakerete megsérült, és mivel féltek, hogy kiesik az üvegikon belőle, ezért kilyukasztották a keretet, és megkötözték egy dróttal vagy kötéllel, amijük éppen volt. Ezzel viszont megmentették a műtárgyat. „Ma már nem készítenek ilyeneket, legalábbis nem ilyen anyagokkal, tehát ezek egyediek, és a mi dolgunk ezeket az értékeket megmenteni. Vannak, akik a múzeumnak adományozzák, van, aki elhozza, hogy felújítsuk” – mesélte a restaurátor, aki az orvostudományhoz hasonlította munkáját, mert mindegyik darab egyedi, sajátos problémákkal, amelyeken segíteni kell, hogy megmaradjanak. Előbb felmérik, megvizsgálják és csak utána fognak neki a restaurálásoknak.

Raluca Dumitrescu restaurátor: ma már nem készítenek ilyen tárgyakat, ezek egyediek, és a mi dolgunk ezeket az értékeket megmenteni Fotó: Haáz Vince

Általában azok tisztelik a régi tárgyakat, bútorokat, akik ismerik vagy tanultak ezek értékéről, de sok esetben nem is tudják, hogy milyen értékesek ezek a tárgyak. Raluca Dumitrescu már többször hallott olyat is, hogy egy festett faládát a tűzre dobtak, mert régi volt.

Fotó: Haáz Vince

Eredetileg ásványi pigmenteket használtak az üvegikonok készítésekor Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A most restaurált bútorok 1871 és 1943 között készültek, ezek román, magyar és székely jellegű darabok a Küküllő és Csík vidékéről Fotó: Haáz Vince

Előbb alapos átvizsgáláson esnek át a tárgyak, csak utána nyúlnak hozzájuk a szakemberek Fotó: Haáz Vince