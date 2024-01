Amit a közvilágításon spóroltak, abból játszóteret és piacot építenek

Az okos közvilágítási rendszer alkalmazása jelentős spórlást eredményezett Marosszentgyörgyön, amiből egy játszóteret alakítanak ki és egy kisebb piacot is létrehoznak a tömbházak mellé. A megyeközpont szomszédságában lévő nagyközségben idén 27 utca felújításának fognak neki. Hamarosan befejezik a kultúrotthont is.

A Marosszentgyörgyöt 15 éve vezető polgármester arról is beszámolt, hogy az országos infrastruktúra-fejlesztési Anghel Saligny-program keretében Maros megye legnagyobb aszfaltozási pályázatát nyerték el, így 27 utcát tudnak rendbe tenni; a munkálatokat már idén elkezdik.

A jelenleg zajló, egyik legnagyobb befektetés Marosszentgyörgyön a kultúrotthon építése. A többszintes, tornyos épület Kós Károly-stílusban épül, kívülről már kész van, jelenleg a belső munkálatokat végzik. Mivel kis alapterület állt a hivatal rendelkezésére, ezért több szinten lesznek előadásokra, kisebb-nagyobb rendezvényekre alkalmas termek. A toronyban egy kis kilátó és kávézó is lesz, igazi turistacsalogató hellyé szeretnék alakítani.

A polgármester jelezte, száz utca tartozik hozzájuk, ennek felét már korábban felújították, idén hatmillió eurós költségvetésből további 27-nek fognak neki. A településen több magánutca is van, ezek karbantartását a tulajdonos lakóknak kell rendben tartaniuk.

Marosszentgyörgyön igen gazdag a kulturális élet, rendszeresen tartanak könyvbemutatókat, festészeti kiállításokat, de néptáncelőadásokat is. Sófalvi Szabolcs büszkén meséli, hogy a románok, magyarok és romák színes közösséget alkotnak, és szívesen mutatják be kultúrájukat a különböző rendezvényeken. Mint elmondta, a helyiek máris kultúrpalotaként emlegetik az új épületet.

Jelenleg a kulturális eseményeknek a szépen felújított Máriaffi-kastély ad otthont. Idén itt udvarrendezései munkálatok zajlanak majd, kis játszóteret és szökőkutat is kialakítanak, de a létesítmény kerítése is megújul. Az elöljáró arra kéri a környékbelieket és az átutazó turistákat is, hogy látogassák meg a régi pompáját visszakapott épületet, amelyet romjaiból sikerült megmentenie a községvezetésnek, és amelyre ma méltán büszke lehet minden helybéli.