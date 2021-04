Amit a fejébe vesz Dancs Annamari, azt meg is csinálja

Meghódította a magyar és a nemzetközi zeneipart is, szólóénekesi pályafutása mellett a komolyzenében is nagy sikereket ér el. Karrierje kezdetén román nyelvű operettszerepeiben is derekasan helyt állt Dancs Annamari. Ezen a héten ő a Székelyhon Tv Nézőpont műsorának vendége.