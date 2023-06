Szakikat keresnek, de nehezen találnak

Hiánypótló kezdeményezésbe vág bele egy gyergyói szolgáltatásokat népszerűsítő marketingcsapat. Mesterembereket és fontos, kisebb-nagyobb munkák elvégzésére vállalkozó emberek elérhetőségeit szeretnék egy helyen elérhetővé tenni. Egyelőre azonban ők is nehezen találnak ilyeneket.

Ezt tapasztalja Szekeres Szabolcs is, az In Time alkalmazás kifejlesztője, éppen ezért szeretné ilyen irányba bővíteni az eseményeket, szolgáltatásokat, helyi vállalkozások kínálatát hirdető tevékenységét. A napokban kezdte el a „toborzást”, várja az ilyen feladatokra vállalkozó személyek, kisvállalkozások jelentkezését.

nem szívesen vállalják ilyen apróbb, de az emberek számára nagyon is fontos munkák elvégezését.

Vagy ha mégis akad szakember, akkor lehet, hogy csak hetek, hónapok múlva ér rá. Azt szeretnénk elérni, hogy segítségünkkel lehetőség legyen megtalálni, elérni a megfelelő szakembereket” – ismerteti az elképzelés lényegét Szekeres Szabolcs.

Az érdeklődők a Gyergyói Felfedező Facebook-oldalon, illetve az 0751 249 202-es telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot a kezdeményezőkkel.

Bővíteni szeretnék a kínálatukat a gyergyószéki kézművesek, illetve azok termékeinek a népszerűsítésével, de helyet adnának azoknak a gazdáknak, háziasszonyoknak is, akiktől házi tojást, sajtot és hasonlókat lehet beszerezni.

Tavaly vezették be, és remekül működött a Salamon Ernő Gimnáziumban a „diplomaosztó” szolgáltatásuk, amikor a végzős diákok nem egy tömegben jelentek meg az érettségi diplomájukért, hanem időpontfoglalás alapján várták őket, és már elő is volt készítve számukra az oklevél – jelezte Szekeres, hozzátéve, hogy idén ez a Fogarasy Mihály Szakközépiskolában is így fog működni.