Amikor kinyílik Udvarhelyszék kincsesládája

Tíz évvel ezelőtt tartották Lövétén az első Homoród mente Népviseletben elnevezésű rendezvényt, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezésében, Mihály János kezdeményezésére. A következő évben már a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vállalta fel a szervezést, a harmadik alkalom után pedig az Élő Székelyföld Munkacsoport is bekapcsolódott a sóvidéki találkozók szervezésébe. Tavaly újabb négy udvarhelyszéki kistérség csatlakozott, hogy faluközösségeik megmutassák népviseleteiket.

Szombaton a II. Nyikó mente Népviseletben Siménfalva községben, Kobátfalván, a VI. Sóvidék Népviseletben Korondon, míg a X. Homoród mente Népviseletben című rendezvényre Lövétén gyűltek össze a közösségek. A rendezvények programjában gyülekező, felvonulás, ökumenikus szertartás, ünnepélyes megnyitó, népviselet-bemutató, kiállításmegnyitó, kulturális műsor, közebéd is szerepelt. De talán a legfontosabb, amit ezek az alkalmak nyújtanak, az a találkozás, a viseletek megmutatása, a közösségben való lét megerősítése.

Magyarnak lenni jó dolog

Mihály Dénes, Lövéte polgármestere köszöntőbeszédében kiemelte, egy-egy ilyen találkozó végén a közösség megérzi, hogy magyarnak lenni jó dolog, és ezt megélni kötelesség is, „a születésünk okán vállalt feladatunk.” Mint mondta, Lövétéről indult a kezdeményezés, és a rendezvényt jellemző körforgásnak köszönhetően nem először házigazdája is a település ennek az eseménynek. A rendezvény fő támogatója a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, de emellett szükség van a helyi szervezetek, csoportosulások támogatására, segítségére is, így vállalt ebben partnerséget a Kákvirág Egyesület.