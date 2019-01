Amikor az embernek szinte már semmije nem maradt

Hajléktalanok szállója a marosvásárhelyi Rozmaring utcában. Végső menedék • Fotó: Haáz Vince

Nem küldenek ki senkit a hidegbe

Csütörtök reggel még a szobákban üldögéltek a lakók, volt, aki már felkelt és megvetette az ágyát, vagy a fürdőszobában tartózkodott, mások még a takaró alatt feküdtek. A szabályok szerint

az ottlakóknak reggel hétkor el kellene hagyniuk a menhelyet, nappal ugyanis nem tartózkodhatnak benn, ám most ettől eltekintenek,

senkinek sem szeretnének még nagyobb nehézséget okozni – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy vannak, akik orvosi javaslatra amúgy sem hagyhatják el a szálláshelyeiket.

Bent meleg van, fürdőszoba áll a rendelkezésükre, tisztálkodási és mosási lehetőség. Ha valakinek nem elég a jövedelme a napi táplálkozásra, akkor a városháza szociális ebéddel is segíti. Míg évekkel korábban egy kis reggelivel vagy vacsorával – teával, szendviccsel – is tudtak szolgálni, most nincs ez a lehetőség. Az igazgató szerint ugyanis az egyik másik szociális szolgáltatás, amihez nincs engedélye a szállást biztosító intézménynek. De kapcsolatban állnak több olyan civil szervezettel, amelyek napi ellátást biztosítanak a rászorulóknak, ugyanakkor vannak olyan egyházi szervezetek is, amelyek felajánlják, hogy egy-egy adag ebédet visznek.