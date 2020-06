Amikor a pénztárcánkon érződik a kedvezőtlen időjárás

Drága az idénygyümölcsök, ráadásul a kínálat is szegényes a piacokon. A termesztők és a szakemberek egybehangzó véleménye szerint az időjárás nagyban befolyásolta a termés minőségét és mennyiségét.

Görög cseresznye a marosvásárhelyi piacon. 16 lej kilója • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi piacokon idén kilogrammonként 17–18 lejes áron jelent meg az eper, ám a fogyasztók hiába várták, hogy a vételár a tavalyi mértékre csökkenjen: legolcsóbban 12 lejért lehetett hozzájutni, ráadásul ez is csak rövid ideig tartott – hamar eltűnt az asztalokról az idénygyümölcs.

Most a cseresznyének van szezonja, de a piacon 16 és 18 lej között ingadozik a kilogrammonkénti ára, és az is importgyümölcs, Görögországból hozzák. Az egyik árusnál a 16 lejes cseresznye mellett találtunk 8 lejért is, amiről az eladó azt mondta, olcsó romániai cseresznye, de nem javasolja megvételre.

Azért hoztam, hogy ne mondják, csak külföldit árulok, legyen hazai termék is az asztalomon. Csak az a baj, hogy ez szinte ehetetlen, nem érdemes pénzt adni érte

– magyarázta érdeklődésünkre, hozzátéve, ő is ellentmondásosnak érzi, hogy a saját maga kínálta termékről kell lebeszélnie a vevőket.

Az esőben is szüretelni kell

Az egyéni helyi termelők és termesztők Facebook-csoportjában is hirdették a hétvégén a cseresznyét, aminek kilójáért 10 lejt kértek. Érdeklődésünkre elmondták,

mivel folyamatosan esik az eső, a termés tönkremegy, ha nem szedik le.

A zárt csoportban hirdetve hamar sikerül vevőket találni rá, így a termesztő is jól jár, és a fogyasztó is elégedett, hiszen a környéken termett, friss, ropogós, ízletes cseresznyét megfizethető áron vásárolhatja meg.