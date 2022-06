Amadé életérzés három napon keresztül

Háromnapos rendezvénysorozattal várja a madéfalvi Amadé Panzió és Étterem a kikapcsolódni vágyókat. Június 17-19. között az Amadé Sensation keretében focikupát tartanak, bulisátrat állítanak fel, minőségi borokkal, gasztro-különlegességekkel, gyerekeknek szóló foglalkozásokkal és meglepetésekkel is készülnek.

Tekintettel arra, hogy ilyen népes ez a fociturné, a rendezvény kezdte kinőni magát, hiszen akkor már bulisátrat is felállítunk, és ha már lesz egy háromszáz négyzetmétres sátrunk, akkor azt feltöltjük tartalommal

Pénteken délután öt órától DJ Yaghee, este kilenc órától pedig Retro Night by Zsola szerepel a bulisátor programjában.

A gyerekekre, a családokra is gondoltak a szervezők, délelőtt gyerekfoglalkozásokkal és meglepetésekkel kedveskednek nekik.

Ugyanakkor az étterem kiköltözik lacikonyhával is, olyan ínyencségek lesznek, mint a vaddisznópörkölt, de streetfoodos kaját is kínálunk egész nap és éjszaka is. Vasárnap folytatódik bajnokság a kieséses szakasszal, egyre izgalmasabbá válik a kupa, és este mindezt a FullSreen-nek egy élőzenés koncertje fogja zárni