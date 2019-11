Alternatíva a csíkszeredai zöldségpiacon: műanyag zacskók helyett vászonszatyrok

Ha elfelejtünk szatyrot vinni magunkkal, lehetőségünk van kölcsönözni egyet. Használat után kimosva kell visszatenni a dobozba • Fotó: Pinti Attila

Mint mesélte, több alkalommal előfordult velük is, hogy vásárláskor elfelejtettek táskát, szatyrot vinni magukkal, így mindig újat vettek, ezért számos vászonszatyor felgyűlt a háztartásban. Ezeket helyezte ki egy dobozban a piacnál, hogy ha mások is hasonlóan járnak,

Előfordult már, hogy teljesen kiürült, de ugyanolyan gyorsan vissza is pótolták a szatyrokat azok, akik kikölcsönözték, így az ötletgazda szerint működik az elképzelés Csíkszeredában is. Szerinte az is jó, hogy mások is csatlakoznak ehhez, hiszen

az a cél, hogy minél kevesebb műanyaghulladékot termeljünk, ugyanakkor azt is szeretné, ha a város más pontjaira is kerülne egy-egy ilyen doboz, főleg az áruházakba vagy azok közelébe.

Eseményre készülnek

Csukás Emese a témához kapcsolódóan arról is beszámolt, hogy Haba Tündével közösen egy tudatos háztartásvezetésről és szépségápolásról szóló eseményt szerveznek.

A Magtárban november 16-án Zero Waste mindennapok címmel megtartandó rendezvényen nemcsak előadások, hanem gyakorlati bemutatók, workshopok is lesznek.

HIRDETÉS

Egyebek mellett természetes kozmetikumokat készítenek felnőtteknek és babáknak is. Szó lesz arról is, hogy a mindennapokban miként lehet lecsökkenteni a hulladéktermelést, illetve hogy

miként lehet házilag mosószert készíteni, hogy vegyszermentesen tisztítsuk otthonunkat.

Rendezvényük része lesz továbbá egy cserebere vásár, melynek célja szintén az, hogy ne dobjuk ki a nem használt játékokat, ruhákat, hanem cseréljük el, hogy minél tovább használatban legyenek.

Szatyorkészítés

A környezetkímélés céljával bevásárlószatyor-készítést szerveznek november 6-án 6–12 éveseknek a Nagy István Művészeti Középiskolában. A család egyéni bevásárlószatyrának elkészítéséhez a beugró egy használaton kívüli póló. A helyek száma korlátozott, előzetesen bejelentkezni a 0745-555 494-es telefonszámon lehet.