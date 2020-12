Állandó versengésben

Az aktív cégek száma mind az öt székely széken folyamatosan növekedett az elmúlt öt évben. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Az ezer lakosra jutó aktív vállalkozások számát vizsgálva azt láthatjuk, hogy ez esetben Csíkszereda vezeti a sort, meghaladva az országos átlagot is ebben a mutatóban. A legkevesebb ezer lakosra jutó magánvállalkozás Kézdivásárhelyen van bejegyezve, amely szám épp fele a csíkszeredainak. A 2019-es évben az országosan aktív vállalkozásoknak 1,91%-a található Székelyföldön (országosan 769 791, míg a két megyében összesen 14 769 aktív vállalkozás volt), amely arány kevéssel elmarad attól, amit a lakosság aránya diktálna (2,66%).

Egy régió vagy város gazdasági erejét nagyban meghatározza, hogy a lakosság milyen arányban dolgozik a magánszférában, hiszen a magánvállalkozások alkalmazottai adják azt a hozzáadott értéket, amiből majd adót lehet fizetni, amely adóból finanszírozhatók a közkiadások. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy Székelyföld esetében melyik széken, illetve városon belül a legnagyobb a reálgazdaságban dolgozó személyek aránya, vagyis melyik régió és város járul leginkább hozzá Székelyföld gazdaságához. Ez esetben is csak a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások adataival dolgoztunk.

Az alkalmazottak esetében nemcsak ezek száma fontos, hanem a munka hatékonysága is, vagyis hogy egy alkalmazott a munkája révén mekkora forgalmat képes generálni. Az öt széket összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb egy alkalmazottra jutó forgalmuk a sepsiszéki vállalkozásoknak van (275 142 lej), a sort ez esetben Kézdiszék zárja (215 588 lej). Amennyiben az egy alkalmazottra eső vállalkozói forgalmat az öt székelyföldi város esetében elemezzük, sokkal nagyobb különbségeket tapasztalunk, hiszen a székelyudvarhelyi vállalkozások által megvalósított legnagyobb egy alkalmazottra jutó forgalom 66%-kal haladja meg a sort záró gyergyószentmiklósi hasonló mutatót, azonban jócskán elmarad az országos átlagtól.

Ha a székelyföldi székek és városok vállalkozásai által megvalósított forgalom arányait vizsgáljuk a 2019-es évre, az látszik, hogy a székek közül a legnagyobb arányt Udvarhelyszék képviseli (30%), a legkisebbet pedig Kézdiszék (11%). Az öt város összesített forgalmából a legnagyobb arány Székelyudvarhelyé (34%), a legkisebb arányt Gyergyószentmiklós adja (6%). Ez a különbség az abszolút értékben kifejezett vállalkozói forgalomban is megmutatkozik, ahol a székelyudvarhelyi vállalkozások forgalma több mint hatszorosát teszi ki a gyergyószentmiklósi cégek forgalmának, de a csíkszeredai cégek forgalmát is másfélszer meghaladja.

Amennyiben csak Hargita megyét vizsgáljuk, akkor is egyértelmű Székelyudvarhely és környékének dominanciája. Míg a székek esetében Udvarhelyszék adja a Hargita megyei vállalkozói forgalom 48%-át, addig a városok esetében a székelyudvarhelyi vállalkozások forgalma több, mint a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi vállalkozások összesített forgalma. Érdekességként megjegyezhetjük, hogy 2019-ben Székelyudvarhely mint város vállalkozásainak forgalma (4 082 382 701 lej) nagyobb, mint az összes csíkszéki vállalkozás forgalma (3 736 380 335 lej), ugyanakkor másfélszer meghaladta a gyergyószéki összes vállalkozó forgalmát (2 626 420 064 lej).

Ha a vállalkozások forgalmát lakosságarányosan vizsgáljuk, összehasonlítva az országos átlaggal is, ez esteben is egyértelmű Székelyudvarhely elsőbbsége, amely egyedüliként az öt székely város közül meghaladja az országos átlagot is. A székelyudvarhelyi egy lakosra jutó vállalkozói forgalom mintegy 40%-kal haladja meg az országos átlagot, ugyanakkor több mint háromszorosa az utolsó helyezett gyergyószentmiklósi cégek forgalmának.