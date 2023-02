Állandó rendőrségi jelenlétet szeretne Gyilkostóra

– Éppen elegendő lenne, ha csak itt a városban kellene elvégezzük a feladatainkat, azonban ott van Gyilkostó is. Szeretném azt elérni, hogy ott is működjön egy állandó helyi rendőrségi pont, de egyelőre erre nem sikerült megoldást találni. Van ugyanis egy előírás, miszerint a helyi rendőrségek létszáma az adott település lakosságának a számához kell igazodjon. Azaz

ami számos ponton nem felelt meg a hatályos előírásoknak. Ezt kellett helyretenni. Akkor mindössze hét alkalmazottal dolgoztunk, és időbe telt, míg sikerült elérni, hogy feltöltsük az állományt. Most húszan dolgozunk itt.

évekkel ezelőtt megszűnt az állami rendőrségnek is az ottani őrse.

A csendőröknek van ott ugyan egy egysége, de nekik teljesen mások a feladatköreik, mint nekünk. Mi figyelünk építkezésekre vonatkozó szabályok betartására, ellenőrizzük az alkalmi árusokat, a környezetvédelmi kihágások megfékezése is hozzánk tartozik. Itt pedig turistaszezonban van feladatunk bőven. Nem beszélve a közlekedésbiztonsági feladatokról. Vannak napok, amikor nekünk és az állami rendőrségnek is egyszerre kell ott lennünk, hét-nyolc személynek kell irányítania a forgalmat az országúton, hogy ne duguljon be teljesen a közlekedés. Úgy gondolom,