Alig győzik a kevés alkalmazottal a hó eltakarítását Csíkszeredában

Buszmegálló Csíkszeredában. Nem mindenütt sikerült időben eltakarítani a havat • Fotó: Gecse Noémi

A csíkszeredai fizetéses parkolási rendszer szabályzójának múlt évi felfüggesztését követően a hóeltakarítással megbízott Eco-Csík Kft. már nemcsak Csíkszereda utcáin és járdáin kell elvégezze a téli karbantartást, hanem a korábbi fizetéses parkolókban is – ezt a City Parking Kft. helyett. A helyi meteorológiai állomás tájékoztatása szerint csütörtök reggel 15 centiméter vastagságú hóréteg borította a várost, és bár az Eco-Csík munkatársai egész éjszaka dolgoztak,

a létszámhiány miatt képtelenek voltak minden munkát elvégezni. Így a reggeli órákban a buszmegállókban térdig érő hó fogadta az utasokat,

néhány utcában pedig havasak, csúszósak voltak az utak, járdák. Pál Tamás, az Eco-Csík igazgatója csütörtöki megkeresésünkre elmondta, a fontossági sorrendet figyelembe véve elsődleges céljuk az utak járhatóvá tétele volt, ami a takarítás után az úttest szélesítését is jelenti. Utóbbit külön munkagéppel végzik, amely a buszmegállókból is eltakarítja a havat. Ezt követően csütörtök délben elkezdték a parkolók takarítását is tizenhat személlyel, délután pedig két rakodógép is a segítségükre sietett.

„Az emberállományunk változatlan, a parkolók hóeltakarítása pedig plusz munkát jelent, így mindenképpen megterhelő számunkra. Az ügykezelésünkbe tartozó járdák takarítását két munkagéppel végezzük, az ezeket irányító személyek

egész éjszaka dolgoztak, hazamentek egy ebédszünetre, és délután folytatták a munkát. Ez egy rendkívüli havazás volt, lassan két napja nem aludtunk, de végezzük a dolgunk.

A város több részén is vannak sajnos olyan utcák, ahol csak egyszer vagy kétszer sikerült hóekézni, illetve szórni az éjszaka folyamán, ezért havasabbak maradtak. Minden ilyen utcát nyilvántartásba vettünk, és a gépek vissza fognak térni a teljes csúszásmentesítés érdekében. Ilyen például a Hóvirág, a Gábor Áron, a Liviu Rebreanu, a Baromtér vagy a Fürdő utca. Emellett, ha továbbra is havazni fog, el fogjuk kezdeni a hó elhordását a városból azokon a részeken, ahol ennek mennyisége akadályozza az autós vagy gyalogos forgalmat. Már most vannak ilyen szakaszok, mint például a körforgalmak előtti hóbuckák, amelyek kialakultak az utak közepén, és akadályozzák a kilátást. Ezeket péntek este megpróbáljuk eltakarítani” – sorolta az igazgató.