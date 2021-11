Alapos volt a gyanú: kábítószert találtak a házkutatások során Hargita megyében

Hét házkutatást követően több személyt is őrizetbe vettek a rendőrök szerdán délelőtt Hargita megyében. Az illetőket kábítószer-birtoklással és -kereskedelemmel gyanúsítják.

• Fotó: Hargita megyei rendőrség

Hét házkutatást tartottak Hargita megyében a rendőrök a szervezett bűnözés elleni igazgatóság (DIICOT) ügyészeivel szerdán, amelyek során több lakásban is veszélyes kábítószereket – többek között kannabiszt – találtak. A házkutatások után hat férfit állítottak elő, hogy megkezdhessék kihallgatásukat. Az akcióban a csendőrség munkatársai is részt vettek – számolt be közleményben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.