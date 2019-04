Alapjaiból épül újjá a gyergyószentmiklósi műjégpálya

A tetőzet cseréje már halaszthatatlan volt, a kisebb foltozások, javítgatások ellenére esőzések, hóolvadás idején sok helyen befolyt a víz. Ez és a rossz szellőzés is hozzájárult ahhoz, hogy gombásodás, korhadás is kezdődött fa gerendákban. Szerencsére a hajlított, ragasztott fa-tartóoszlopokat ez még nem érintette számottevően, így ezek megmaradhatnak, és az épületnek megmaradhat az egyedi építészeti jellege.

Amint megtudtuk, az elképzelés szerint a lelátók átépítésével oldódik meg az öltözők számának bővítése is, ezek a nézőtér alatt kapnak majd helyet. Egyben pedig a csarnok befogadóképessége is megnő, 2128 néző követheti majd a mérkőzéseket.

A Gyergyói Hoki Klub azonban új helyszínt kell keressen a hazai meccseinek megrendezésére. „Természetesen nagyon örülünk, hogy megújul a jégpályánk és korszerű otthonunk lesz, de a hogyan-továbbról egyelőre korai volna bármit is mondani. Folynak az egyeztetések az önkormányzat és a minisztérium között, hogy konkrétan mikor veszi át a CNI a pályát, mikor kezdődik a felújítás. Most

Visszatérve a műjégpálya tevékenységéhez Tatár elmondta, hogy a következő szezonban még az ideihez hasonlóan két pályát fognak működtetni, hiszen a közbeszerzési időszak és tervek készítése biztosan elhúzódik az év végéig és a kivitelező aligha kezd majd neki a munkálatoknak a kemény hidegekben, ez azonban a CNI-től függ majd. Ők határozzák meg, hogy mikor kell majd a város átadja a pályát a felújítás céljával számukra.

Amennyiben csak a ballontetős műjégpálya fog üzemelni, az alkalmas lesz arra, hogy az edzéseknek és a korcsolya-programoknak helyet tudjon adni.

Idén egyébként havonta 1000 gyergyószéki gyermek tanult korcsolyázni a korisuli programban, és 50 GYHK meccsnek adott helyet a jégpálya.

Felkészül Csíkszereda is

Tánczos Barna szenátor Csíkszeredában arról számolt be, hogy sikerült elérni a gyergyói pálya felújításának finanszírozását a kormánytól. Szerinte a közbeszerzési eljárást után várhatóan fél éven belül szerződést is köthetnek a kivitelezésre, és legkevesebb két éven belül befejezik az építkezést. Újságírói kérésre válaszolva közölte, elindították a folyamatot a csíkszeredai műjégpálya modernizálása ügyében. A megyeszékhely jégcsarnokára is ráférne egy alapos tatarozás. Ez a beruházás várhatóan 3-4 év múlva valósulhat meg – közölte Tánczos.