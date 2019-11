Alapfokon megmenekült a székelyudvarhelyi „babakelengye-program”

Kedvező eredményben bíznak a kezdeményezők • Fotó: Erdély Bálint Előd

Egyszeri pénzbeli támogatást kaphatnak azok a székelyudvarhelyi újszülöttek, akik a székelyudvarhelyi kórházban jöttek világra, szüleik a városban élnek és dolgoznak, illetve adótartozásuk sincs. A Lőrincz Edit önkormányzati képviselő által kezdeményezett, babakelengye-programként elhíresült elképzelés szerint

az első gyermek 500, a második 650, a harmadik pedig 800 lejes támogatásban részesülne.

Lőrincz Edit még 2017-ben nyújtotta be először az erre vonatkozó tanácshatározat-tervezetet, akkor azon módosítani kellett, így 2018-ban ismét az önkormányzati képviselő-testület elé került az ügy. Akkor a tanácshatározatot megtámadta a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal (ugyanis olyan törvényre hivatkoztak a tanácshatározatban, ami már nem volt érvényben), a Marosvásárhelyi Táblabíróság pedig a prefektúra javára hozott döntést. 2019 júniusában harmadszor is „nekifutott” az ügynek Lőrincz Edit, de ez utóbbi határozatot is megfellebbezte a prefektus. A helyi önkormányzat szeptemberben fogadott ügyvédet a közigazgatási perben való képviseletre, döntés csütörtökön a Hargita Megyei Törvényszéken született:

alapfokon elutasították a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal kérelmét, hogy függesszék fel a tanácshatározatot.