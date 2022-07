Aláírták a korondi rendelő és mentőállomás felújításának kivitelezési szerződését

Korszerűsítik és bővítik a mentőállomást és orvosi rendelőt Korondon: szemészet, gyermekosztály, ortopédia, neurológia és pszichológia rendelőt is kialakítanának utóbbiban. Az elöljárók szerdán reggel írták alá a kivitelezési szerződést.

Mint Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes fogalmazott, fontosnak tartják, hogy kisebb településeken élő emberek számára is elérhető legyen a korszerű egészségügyi ellátás.

„Orvosi rendelők, kórházak építését és korszerűsítését finanszírozzuk vidéken és nagyvárosokban egyaránt, a fejlesztési minisztériumban újabb egészségügyi beruházások támogatásán dolgozunk” – mondta Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Jelenleg az épületben három háziorvosi és egy fogorvosi rendelő működik, a felújításokat követően pedig lehetőség lesz szemvizsgálatra, valamint neurológiai, ortopédiai és pszichológiai rendelőt is kialakítanak a létesítményben. A közel ötmillió lejes kivitelezést várhatóan 16 hónap múlva fejezik be, amely során hőszigetelik az épületet, illetve a tetőszerkezet lecserélését is eszközölni fogják – olvasható az RMDSZ oldalán.