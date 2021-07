Akiknek fontos, hogy környezettudatos óvodába járjanak a gyerekek

Egyre kevesebb olyan óvodai csoport van Marosvásárhelyen, amely nem napköziotthonos programmal fogadja a kicsiket, vagyis olyan, amelyben nem ebédelnek és alszanak délután a gyerekek, hanem csak 8-tól 12 óráig vannak óvodában. A madárbarát Cinege óvoda azon kevés intézmények közé tartozik, ahol még mindig van két rövid programmal működő csoport, amelyekre továbbra is szükség lehet, hiszen nem minden család engedheti meg magának anyagilag a hosszított programot.

Szándékosan bogyós növényzetet ültettek, így öt-hatféle madárcsicsergést lehet hallani a Cinege óvoda udvarán • Fotó: Haáz Vince

Nagycsaládos hangulatú csoport

A Cinege óvodában összesen három csoport működik, egy a román tagozaton, amely egy éve már hosszított programmal várja az ovisokat, illetve két rövid programmal működő magyar csoport, ebből az egyik a George Coșbuc Általános Iskolához tartozik. A másik csoportban Kovács Orsolya óvónő tíz éve foglalkozik a gyerekekkel, vagyis a színes kis társasággal, hiszen vannak két és félévesek, és hétévesek is, illetve négy-öt gyerekes családok gyerekei, egykék és egyedülálló szülők által nevelt gyerekek is – mesélte lelkesen az óvónő.

Azok a családok íratják be rövid programú csoportba a gyereket, ahol az egyik szülő nem dolgozik, vagy a nagymama besegít, vagy ahol egyszerűbb, hogy saját ételt eszik a gyerek, mert mondjuk laktózérzékeny. Sokan nem szeretnek az óvodában aludni, ezért van, aki év közben csatlakozik. Az idei tanévben húsz gyerekkel indult el a vegyes életkorú csoportom, amelyet azért szeretek, mert nagycsaládos hangulata van. A nagy babusgatja a kicsit, majd a kicsi is nagy lesz, és ő is visszaadja azt a sok szeretetet, amit kapott

– magyarázta az óvónő a vegyes óvodai csoport előnyeit. Tőlük öt gyerek ment el iskolába idén, így öt gyereket tudnak felvenni, egyelőre ketten iratkoztak be. A másik csoportban csak öt gyerek maradt, onnan tizenegyen mentek iskolába, oda több gyereket várnak.