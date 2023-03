Akikből soha nincsenek elegen – ismét várják a donorokat

Az előzetes bejelentkezéseket, feliratkozásokat a városi művelődési ház épületében működő szociális igazgatóság székhelyén fogadják (1918. december 1. utca 1. szám). A Kovászna fürdővárosban esedékes véradás szervezői a közleményükben felsorolják a Sepsiszentgyörgyön is érvényes feltételeket, és kiemelik, az önkéntes véradók szabadnapra jogosultak (amennyiben munkavállalók), hét ételjegyet kaphatnak, emellett a polgármesteri hivatal különféle kedvezményeket ajánl (ingyenes belépés művelődési rendezvényekre, sportbázisok ingyenes használata, féláras menetjegy vagy bérlet a városi autóbuszokra stb.).

Hargita megyei helyzet

A Hargita Megyei Vérközpontnál is a háromszékihez hasonló gondokkal küszködnek, miután a tavalyi év folyamán, akárcsak idén, „egy kicsit csökkent a véradási készség” a lakosság részéről. „Általában az Rh-negatív vércsoportból van hiányunk, mivel a lakosság alig 5–6% százaléka sorolható ebbe a kategóriába” – tájékoztatott Kopacz Ildikó központigazgató. „A B (III) és az AB (IV) Rh-negatív talán még ennél is ritkább. Jelenleg A (II) és B (III) Rh-pozitív vérből kevesebb van, mivel az utóbbi időben sok A (II) beteg volt. Rendszeresen járunk Székelyudvarhelyre és Gyergyószentmiklósra, a Facebookra is felhívást tettünk közzé, hozzátartozók is jöttek, így valamelyest javult a helyzet.”