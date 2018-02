Akik könnyebbé teszik az idős, beteg emberek mindennapjait

Otthoni beteggondozás, melyben a lélek fájdalmait is enyhítik • Fotó: Gyulafehérvári Caritas

A napokban kaptuk kézhez a Sokszínű Caritas című kiadványt, melyben a szervezet sokféle tevékenységéről tájékozódhatunk. A 2016-os adatokkal szolgáló képes katalógusból derül ki, hogy a Caritas huszonhét éve van a közösség szolgálatában,

686 munkatárssal dolgozik, akiket 816 önkéntes segít, hogy a hét megye 123 településén több mint a 35 ezer gondozottat elláthassák.

Fiatalok és idősek egyaránt tartoznak az ellátottak körébe, a kisbabák korai fejlesztésétől kezdve egészen az ágyhoz kötött idősek szakápolásáig, gondozásáig sokrétű a segítségnyújtás.

HIRDETÉS

Ha gondozni kell a beteget

A beteg és idős embereknek nyújtott szolgáltatásokat vettük ezúttal górcső alá, betekintést adva olvasóinknak is a Gyergyó-térségi adatokba. A katalógusban szereplő összesítés mellé Bedő Krisztina sajtós kapcsolattartó biztosított aktuális számokat.

A Gyulafehérvári Caritas Otthoni Beteggondozó szolgálata Gyergyószéken összesen tizenöt településen van jelen, ebből nyolc település Gyergyó, hét pedig Maroshévíz térségéhez tartozik. Ezen települések: Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Vasláb, ahol összesen huszonnégy munkatárs több mint 570 ellátottnak viseli gondját. A maroshévízi csapat tizenkét munkatársának több mint 300 ellátotthoz kell járnia Gyergyótölgyes, Gyergyóholló, Borszék, Maroshévíz, Galócás, Salamás, Várhegy településeken.

Hogy könnyebb legyen megmozdulni

Az idegenül hangzó mozgáskompetencia-fejlesztés sokak számára ismerős fogalom, balesetből, olyan betegségből való felépülésben jelent segítséget, amely mozgáskorlátozottságot eredményezett. Ugyanakkor olyan személyek is igénybe veszik, akik mozgássérültként életkörülményeik javítását szeretnék elérni. Már írtunk olyan személyekről, akik e fejlesztés hatékonyságáról számoltak be, egyikük agyvérzés utáni felépülésében látta hasznát, egy másik pedig agyműtét utáni talpra állásához kapott ily módon segítséget. Az aktuális adatok szerint most Gyergyószéken öt személlyel zajlik egyéni foglalkozás, a gyergyószentmiklósi Márton Áron utcában lévő Nappali Foglalkoztató Központban pedig csoportos tevékenységek zajlanak, hetente 12–15 fős csoport részvételével.