Akik két vállra fektették a világot – a Lőrincz-testvérek a Nézőpontban

Testvérpárral beszélgetett a Székelyhon TV stábja, mégpedig nem is akármilyennel: tagjai az elsők a magyar sporttörténelemben, akiknek egyéni versenyszámban sikerült olimpiai érmet nyerni testvérekként. A Nézőpont vendége Lőrincz Tamás olimpiai arany- és Lőrincz Viktor ezüstérmes birkózó, akik Ceglédről indulva jutottak el a csúcsra, a világ tetejére.

volt, hogy jól ment, máskor kevésbé, sőt az is megtörtént, hogy majdnem abbahagyták.

„Szóval ez nem egy olyan sztori, mint amire sokan számítanak, hogy elkezdték és tudatosan elindultak a cél felé. Még azon is gondolkoztam, nálam mikor jött az, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni” – magyarázta a Nézőpontban az érmek számát (14) tekintve minden idők legeredményesebb magyar birkózójának számító Tamás. A testvéréhez fűződő kapcsolatáról sokat elárul, hogy

A Lőrincz-fivérek beszélnek arról is, miként sikerült feldolgozniuk, hogy Viktortól a riói olimpián szó szerint elcsalták a bronzérmet, ezt a kirgiz bíró utólag elismerte egy kollégájának. Beavatják a nézőt további terveikbe is, hiszen céljuk az, hogy a birkózás mellett maradjanak, szeretnének adni is a sportágnak, amelytől annyi mindent kaptak.

A Lőrincz-fivérekkel készült interjú megtekinthető a Médiatér Youtube-csatornáján. Az interjú a Nézőpont podcastcsatornáján, Spotify-on, vagy az alább beágyazott lejátszóra kattintva is meghallgatható.