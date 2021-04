Akik igényelték, azok gyerekei kapnak ebédet

A Szivárvány iskola a Hidegvölgyben, ahol heti háromszor meleg ebédet kapnak a gyerekek • Fotó: Haáz Vince

Hétfőn, kedden és szerdán délben érkezik a Hidegvölgybe a Szivárvány iskola elé az Alpha Transilvana Alapítvány gépkocsija, amely 35 adag meleg ebédet szállít ki, levest, benne hússal, zöldséggel, levesbetéttel, hozzá kenyeret, valamint némi édességet is. Az ebédet az alapítvány konyháján főzik, és a hidegvölgyi gyerekek azt kapják, ami az aznapi kínálat.

Önkéntesekkel, adományokból gazdálkodnak

A gyerekek az iskolában a tanórák végeztével elfogyasztják az ebédet és utána mennek haza. „Mindenkinek viszünk ebédet, az egyetlen feltétel az volt, hogy kérni kellett. De nem minden szülő tette meg ezt az egyszerű lépést” – fogalmazott Koreck Mária, hozzátéve, hogy

az iskola tanulóinak a zöme mélyszegénységben él, ezért mindenkinek jól fog a heti három alkalommal adott ebéd.

Azért nem minden nap, mert az egyesület magánszemélyek, vállalkozások adományaiból teremti elő a szükséges alapanyagokat, ennél többre pedig nem telik. Ezen kívül pedig folytatja a már több mint egy éve elkezdett akciót, a heti két meleg ebéd biztosítását a város legrászorultabb családjainak, vagy egyedül élő személyeinek. „Mint egyesület, ahhoz, hogy szociális szolgáltatást nyújthassunk, meg kell szereznünk azt a licencet, amely azért szükséges, hogy pályázhassunk. Annak a megszerzése viszont annyira nehézkes, hogy nincs arra már energiánk. Így önkéntesekkel dolgozunk és adományokból gazdálkodunk” – ismertette a helyzetüket az egyesület vezetője.

A mélyszegénységet egészségügyi gondok is kísérik

A Hidegvölgybe júliusig tudják biztosítani a heti háromszori meleg ebédet, addig van most anyagi keretük. Ugyanakkor a városban heti két alkalommal 79 adag ebédet, szintén egy-egy tápértékben gazdag levest és kenyeret szállítanak ki, azon kívül pedig különböző formában segítenek, amiben tudnak: pelenkát biztosítanak a csecsemőknek, kötszert, gyógyszert a betegeknek, tanszereket az iskolás gyerekeknek. De segítenek a hivatalos iratok megszerzésében, mint személyi igazolvány, születési bizonyítvány, vagy a munkahelykeresésben is. Mivel a mélyszegénységben élők között a legtöbben valamilyen egészségügyi problémával is küzdenek, de nincs egészségügyi biztosításuk, az orvosi ellátást is próbálják intézni – sorolta Koreck Mária.