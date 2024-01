Aki ötven kirakóssal végzett hét év alatt

Tudták, hogy a puzzle-nak is van világnapja, méghozzá január 29-e? Bevallom, igencsak meglepődtem, amikor ezt felfedeztem, de még inkább a torjai Kovács Károlyról hallva, aki – mint barátai mesélték – szinte kizárólag ennek szenteli a mindennapjait. Nem álltam meg, hogy fel ne keresem a külön erre a célra fenntartott lakásán.

Sok ismerősömön elcsodálkoztam már, hogy milyen szenvedéllyel képes űzni a hobbiját, sőt magam is dagasztom a sarat terepjáróval, amikor csak tehetem, de az ő puzzle iránti rajongása azért nem mindennapi.

Mert nemcsak – tegyük hozzá, hogy magas szinten – műveli ezt a játékot, hanem az elkészült alkotásokat be is rámáztatja, ott díszelegnek egyik, külön ennek a célnak szentelt lakása belső falain, vagy éppen az asztalokon.

Sokáig Kézdivásárhelyen lakott, 1990-ig a csavargyárban dolgozott metrológusként (metrológia: a mérés tudománya, méréstan), a rendszerváltással járó leépítések nyomán költözött vissza Torjára. Kezdetben a fiának segített, aki előbb Nagyszebenben indított be készruhaipari üzemet, majd annak Torján a leányvállalatát.

Nem gyerekkorából hozta magával ezt a „bolondériát”, hiszen abban az időben nem ismerte, meg aztán nem is jutott volna rá idő, hiszen a székely ifjaknak többnyire a kétkezi munka jelentette a szórakozást. Ha mégis módja adódott, előszeretettel törte szét a lapos köveket, hogy aztán újra „összerakhassa” azokat. Mit mondjak, különös elfoglaltság…

Akadt munka bőven, hiszen több faluból kellett ingáztatni az alkalmazottakat, de aztán hét évvel ezelőtt az üzem is bezárt,

a fotográfiára szakosodott amerikai multinacionális vállalat, a Kodak 51 300-as darabost is piacra dobott már, 868 centiméter széles és 190 centiméter magas „képet” nyer, akinek sikerül kiraknia.

Kovács Károly gondolkodás nélkül hozzáfogna, ha valaki meglepné egy ilyennel, csak attól tart, hogy mivel már a 73. évét tapossa, talán nem érne a végére. Legalábbis úgy számol, az a napi öt óra, amennyit most a puzzle-re szentel, nem lenne elegendő a befejezéséhez.

A játék elnevezése az angol jigsaw puzzle szóösszetételből ered, amelyben a jigsaw lombfűrészt, a puzzle pedig rejtvényt jelent, tehát akár lombfűrész-rejtvénynek is fordíthatnánk. Az elsőt állítólag egy John Splitsbury nevű angol földrajztanár készítette 1763-ban: fatáblára rajzolt térképet fűrészelt darabokra, amiket aztán a tanítványainak kellett összeilleszteniük. Azt mondják, segíti a memorizálást, de mindenképp nagyfokú koncentrációt igényel, ezért javítja a megfigyelőképességet, és – főleg – kellemes időtöltés jelent annak, akinek van türelme és ideje hozzá. Ma ismert formája a 19. század második felében jelent meg, tömegesen a 20. század második felében kezdték gyártani, manapság 2D- és 3D-s változatai is ismertek, de levendulaillatú vagy sötétben világító puzzle-k is vannak.