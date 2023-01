Aki mindent gyűjtött, ami a múltra utalt

A múzeum jelenlegi vezetője édesapjától, Haszmann Pál Pétertől vette át a stafétát, akire 1977-ben, az alapító halála után hárult ugyanez a feladat.

D. Haszmann Orsolya a családi kötelékeken túl is beleásta magát a múzeumalapítás történetébe, kitekintéssel a megnyitása előzményeire, amelyet A csernátoni Haszmann Pál Múzeum története. Intézményalapítás, intézményesülés, a múzeum első évtizedei (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2021) című könyvében összegzett.

Messze földön híres

A kezdet kezdetéről érdekességképpen egy részt idézünk egy a csernátoni múzeum levéltárában őrzött 1972-es jegyzetből, amit az alapító írt. „Munkálatok kezdődtek 1972. június 13-án, kedden, amikor is a villany belső vezetékét csinálták, vezető mester Kézdivásárhelyről Kovács” (Kovács István). Az út kavicsozásáról, a belső vezeték vájatának vakolásáról is olvasható ebben, illetve a közmunkázók neve. Innen ugrunk ötvenévnyit a mába, amikor is elmondható, hogy