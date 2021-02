Növekvő megrendelésekről és merész tervezési ötletekről számolt be a lapunk által megszólaltatott fiatal tervezői csapat és a velük dolgozó épületgépész. A magánszférában nem érződik az építési és befektetési szándék megtorpanása, sőt a pályázati lehetőségek még inkább cselekvésre sarkallják őket. A horribilis csíkszeredai lakásárakról is kérdeztük őket.

A megkérdezett tervezők szerint is irreális küszöböt értek el a tömbházlakások árai Csíkszeredában. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

„Jelenleg úszunk a megrendelésekben, panaszra nincs okunk” – kezdte B. Hunor a falon levő táblára mutatva, amely táblázat oszlopai majdnem tele voltak a folyamatban levő tervezési projektekkel. Ezek között felfedeztünk családi házakat, rendezvénytermeket, lakóparkot, garázst és panziókat is. Társa, K. Dániel, abban látja a dolog realitását, hogy a tavaly és most sorra kerülő tervezésekre és építkezésekre az elmúlt években spórolták vagy gyűjtötték össze az anyagiakat a megrendelők, így a pénz ezen része már biztosítva van. Ugyanakkor többen vannak a megrendelők között külföldön dolgozó, de hazaköltözésben gondolkodó személyek is. „Az ő anyagi stabilitásuk nem változott, sokkal többet tudnak félretenni egy itthon munkavállalóval szemben” – tették hozzá, a megrendelői korosztályt a 20-35 évesek közé sorolva.

Nem beszélhetünk pénzszűkéről ebben a szegmensben jelenleg: aki építeni akar, az építeni is fog

– szögezték le. Meglátásuk szerint egyébként egy-másfél év múlva jelentkezhet leghamarabb a koronavírus-járvány miatt a gazdaságban már-már jelentkező visszaesés az ő területükön, a tervezések terén.

„A magánszférán túl az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, egyre több beruházás van az állami szférában is. Iskolák, művelődési házak felújítása és középületek rendbetétele is gyakorivá kezdtek válni” – tudtuk meg B. Ádámtól, aki épületgépészettel foglalkozik. Az állami és az európai uniós finanszírozású beruházások száma fokozatosan nőtt az elmúlt években, de a magyar állam által biztosított pályázati pénzekre mindez hatványozottan igaz: megnőtt a kereslet és növekvő tendencia mutatkozik ezek lehívására – így gyakran találkoznak ők is ilyen megrendelésekkel.

A tervezők abban egyetértettek, hogy a térségben széles a paletta a lakóházak tervezése terén.

A kis alapterületű, emelettel rendelkező, az építési környezetbe beleillő házak mellett van igény a tradicionális házakra is.

Ellenben modern, mediterrán típusokból találkoznak a legtöbbel: azt tapasztalják, az emberek valósággal szerelmesek lesznek ebbe a típusba. „Lapos tetejű vagy csak nagyon enyhe szögű, húsz fokos tetőzettel szeretnének egyszintes házat építeni. Városi környezetben még úgy ahogy, de a természet közepén, például egy erdő mellett sehogy sem néz ki. Tengerparti házikó ötletével is érkeznek, amelynek a hőszükséglete két lakóházéval ér fel. Szépek, de nem a székelyföldi épített környezetbe valók” – érveltek. Ilyen esetekben megpróbálják lebeszélni a megrendelőt és más variánsokat is készítenek, ám a végső szó mindig a kliensé. Más esetben az általános rendezési terv (PUG) is meghatározza a tető dőlésszögét, így kivitelezhetetlen a terv.