Akadályokból nincs hiány az udvarhelyi mozi átalakítása körül, de nem adják fel

A székelyudvarhelyi Stúdió Mozi épülete 2021-ben került az Udvarhely Néptáncműhely ügykezelésébe . Az intézmény bele is kezdett az ingatlan felújításába, s noha rengeteg a leküzdendő akadály és messze még a vége, Orendi István intézményvezető reményei szerint szeptemberben már alkalmas lehet az épület arra, hogy egy részét használatba vehessék.

A három részből egy már megvalósult: tavaly nyáron különböző cégek szakemberei elvégezték az épület teljes feltérképezését, készült energetikai tanulmány, és felmérték az alap állapotát is. Ennek az átfogó munkának köszönhetően átlátják a jelenlegi állapotokat, és kaptak egy kiinduló pontot a jövőbeli tervezést illetően.

ezt követően – a második részben – pedig az volt a fő szempont, hogy mielőbb használhatóvá tegyék az épületet, azaz a színpadon és a nézőtéren végezzenek olyan átalakításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az ott zajló előadások színvonala megfelelő legyen akusztikai szempontból is;

a kezdeti felújítások a színpadot és a nézőteret érintik elsősorban, de a valamikori vetítőterem és a nézőtér hátsó fala mögötti négy helyiség szintén jó állapotban vannak, így azokkal is érdemes foglalkozni.

„Csak az ezeket a részeket érintő beruházást terveztünk, erre megvolt a költségvetés, a teljes terv jóvá is van hagyva építkezési engedéllyel.”

Fény az alagút végén

Tavaly a szeptember végi tanácsülésen az önkormányzat is elfogadta a módosítási kérelmeket, októberben a közbeszerzési eljárás is elindult, kifizették az első részleteket is, azonban október végén jött az ominózus 90. sürgősségi kormányrendelet, miszerint az első kilenc havi átlagot költhetik el novemberben és decemberben. „Nekünk az 0 volt, mert októberben indult el az egész. Ekkor