Ajándékvásárlás közben: milyen buktatói vannak a bolti és az online vásárlásnak?

Sok a hibás játék. A vevőnek jogában áll kipróbálni az elektronikai termékeket vásárlás előtt.

Üzletpolitikától függ, hogyan jár el a kereskedő a visszavitt hibátlan termékek esetén. A tapasztalat azt mutatja, a hazai boltok személyes vásárlás esetén ritkán veszik vissza a hibátlan terméket. Ha hibás termékről van szó, akkor is inkább visszacserélik, de ritkán adják vissza a pénzt, hisz erre nem kötelesek, és ezt tudják – világított rá az intézményvezető, aki maga is az online vásárlást részesíti előnyben, és ezt ajánlja másnak is.

Fontos tudnivalók

A törvény konkrét esetekre tér ki a kereskedők megbírságolásával kapcsolatban, ezért nagyon eltérő lehet a bírság összege. Például a garanciális törvény kimondja, hogy a kereskedőnek meg kell oldania a vevő termékkel kapcsolatos problémáját tizenöt napon belül, ha ezt nem tartja be, 5000 és 30 000 lej közötti bírságra számíthat. De sok mindentől függ a bírság összege, például attól, hogy mi a panasz: nem javítja meg időben a terméket, vagy esetleg elmulasztja a garancialevél átadását. Az utóbbi esetben 1000–5000 lej is lehet a bírság, attól függően, hogy a kereskedő nem adott egyáltalán garanciát igazoló iratot, vagy nem töltötte ki, esetleg nem értesítette arról a klienst, hogy online is elérhető a garancialevél.

Egy új uniós törvény szerint ugyanis nem köteles papíron kiadni a garancialevelet, hanem elég tájékoztatni a vevőt arról, hogy a honlapon is megtalálható az irat, CD-n is lehet adni, e-mailben is lehet küldeni. De ha kéri a fogyasztó a levelet, és nem kap, akkor a kereskedő büntetésre számíthat. Adódhat olyan eset is, amikor egy kereskedő honlapján rajta van a garancialevél, de a fogyasztót nem tájékoztatják erről, ebben az esetben a tájékoztatás elmulasztása miatt bírságol a fogyasztóvédelmi felügyelőség – összegezte Laurențiu Moldovan.

„Az online vásárlást ajánlom jobban, mert jelenleg fogyasztóbarátibb. De reméljük, hogy változik a törvény, mert az Európai Unió legtöbb országában jog szerint vissza lehet cserélni a boltból vett hibátlan terméket is, nálunk még nem. Nagyon kevés az olyan uniós ország, ahol így működik még, mint nálunk – fejtette ki a Hargita megyei fogyasztóvédelmi intézmény vezetője.