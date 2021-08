Ahogy a forradalmat megélték, megéltük

A tárlatot hétfőn délután nyitották meg a megyeháza földszinti kiállítóterében. A kiállítást az Eurotrans Alapítvány szervezte, ezt képviselve Kinizsi Zoltán elmondta, 2019-ben a harmincéves évfordulón egy másik szemszögből szerettek volna rálátni a román rendszerváltásra.

Fordulópont volt mindannyiunk életében, közvetlenül vagy közvetve.

Az én életemnek is vannak olyan emlékei abból az időszakból, amelyeket közönség elé szerettem volna vinni” – foglalta össze a projektvezető a civil lakosság akkori életképeire és életvitelére támaszkodó tárlatot. A kiállítás azonban bővebb keretű, visszanyúlik a második világháború végéig, és már a hatodik helyszínre jutott el. „Tavaly Kolozsvár, Szatmárnémeti, majd Nagyvárad és Marosvásárhely is helyet adott a tárlatnak, sorban pedig Sepsiszentgyörgy és most Csíkszereda következtek ” – hallhattuk.