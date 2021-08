Aggasztó méreteket ölt a drogfogyasztás a székelyudvarhelyi fiatalok körében

A pandémia sem tett jót a fiataloknak, hiszen házibulikban, a hatósági ellenőrzésektől távol is élhettek a különböző tudatmódosító szerekkel. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

A város területén történő rongálások mintegy 90 százalékát kiskorúak követik el, sokan közülük alkohol vagy drog hatása alatt – tért a lényegre László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője. Hozzátette:

a kiskorúak alkohol- és drogfogyasztása csökkenő tendenciát mutatott pár évvel ezelőtt, de a piacon az utóbbi időben megjelent szintetikus szerek mennyisége olyan nagy lett, hogy szinte hetente újabb kerül körforgásba, cigaretta, por, tabletta, vagy gáz formájában.

Ráadásul – folytatta a felsorolást – a tavalyi kijárási tilalom és más korlátozó intézkedések sem tettek jót ilyen szempontból, hiszen ezek a fiatalok szórakozási lehetőségeinek is gátat szabtak, pontosabban „átalakultak, beszorultak magánterületekre, házibulikba, hétvégi házakba, ettől a pillanattól kezdve pedig az ellenőrzési lehetőségek is drasztikusan csökkentek” – fogalmazott László. Tapasztalatai szerint

szintén gondot jelentenek az online közösségi csoportokban terjedő, erőszakos tartalmú videók is: ezek miatt történnek a városban önbíráskodásba, fizikai erőszakba torkolló verekedések már 13-14 éves lányok között is.

A megfélemlítés is jelen van: előfordul az is, hogy a sértett fél nem jelenti az esetet, amelyről így a rendőrség nem szerez tudomást, vagy különféle információs csatornákon keresztül értesül róla – mondta László Szabolcs.

Aggasztó tendenciák

Az utóbbi években megnőtt Székelyudvarhelyen a marihuánás cigaretta fogyasztása, elsősorban a középiskolások között – osztotta meg tapasztalatát Asztalos Lehel iskolai tanácsadó. Emellett

különböző amfetaminokat, partidrogokat is használ, aki hozzá tud jutni, és van rá igénye, pénze – folytatta a pszichológus.

A szerényebb anyagi körülmények között élők csavarlazító spray-t, acetont, bódító hatású ragasztókat, lakkokat használnak, és ezekhez megvan a beszerzési helyük is – tette hozzá. „Egyre több kliensem van, már azon is gondolkodtam, hogy pszichiáterekkel konzultáljak erről, mert ijesztő méreteket kezdett ölteni.

Olyan fiatalok jönnek hozzám, akik a reggelt spanglival kezdik és a napot spanglival fejezik be, így mennek iskolába, és napi rendszerességgel nyomják

– mondta a szakember. Kérdésünkre, hogy mi lehet az oka, a pszichológus megjegyezte: „Jó fej fiatalok jönnek ilyen problémákkal, nem tudjuk, mi a pontos oka, talán, hogy most ennek van divatja.” Többnyire egyedül konzultálnak vele, a diákok meg is kérik, hogy ne szóljon a hozzátartozóiknak. „Engem köt a titoktartás, csak akkor vonhatok be mást is, ha közvetlen életveszélyt vagy bűncselekményre utaló jelet látok” – mondta Asztalos. Egyébként

volt már eset, hogy bűnvádi eljárásra került a sor, ekkor be tudta vonni a szülőket is a probléma megtárgyalásába.

Nem partnerek a megelőzésben

László Szabolcs szerint nagy a szülők felelőssége, hiszen az elkövetett kihágást otthon meg kellene beszélni, családon belül. Ez esetenként nem történik meg, sőt, van, amikor a szülő még a rendőrökkel sem működik együtt.

Egy alkalommal egy 14 éves fiút alkoholos kómában szállítottak kórházba, felhívtuk a szülőt, aki azt ígérte, hogy érkezik. Aztán húsz perc múlva visszatelefonált, hogy mégse, majd a gyerek jöjjön haza, amikor tud

– mesélte László Szabolcs. Nem ez az általános helyzet – fogalmazott –, „általában megköszönik a rendőrség munkáját, de sajnos sok esetben csak megvonják a vállukat. Így aztán nem csoda, ha a kisebb kihágásokat egyre nagyobbak követik, míg bűncselekmény és börtönbüntetés lehet a vége.”

Mi a megoldás?

László Szabolcs szerint mindenekelőtt meg kellene akadályozni, hogy a kiskorúak olyan bárokat látogathassanak, ahol alkoholt lehet fogyasztani – ehhez viszont korlátozott jogi eszközök állnak rendelkezésre. A vendéglátó egység működtetőjének ugyanis nincs törvényes joga ellenőrizni a vendégei korát, személyazonossági igazolványt csak a hatóság kérhet bemutatásra.

A legnagyobb probléma, hogy nincs arra vonatkozó törvény, hogy 16, vagy 14 éven aluliak ne léphessenek be éjszakai szórakozóhelyekre

– mondta. Szerinte a szülőknek tudniuk kellene, hogy hová, mikor megy a gyermekük, és meddig marad ott. Megoldást jelenthetnek az okostelefonok is, amelyeknek a számos negatív mellett lehet pozitív felhasználási módja is: a szülők kihasználhatnák az okostelefonokra írt személyi követő applikációk adta lehetőségeket, természetesen a gyermekükkel közös megállapodás szerint. Így mindig tudnák, merre jár, és azonnal lépni tudnak, ha baj van – mondta László. Ami az alkohol- illetve drogfüggőséget illeti, Asztalos Lehel elmondta, hogy

a napjaik nagy részét az online szférában töltő fiatalok érdekes módon nem keresnek rá vonatkozó portálokra, a neten nem keresik a megoldási lehetőségeket.

Szerinte a probléma enyhítéséért minél több felvilágosító előadást kellene tartani, amelybe nem csak a diákokat, hanem a szülőket is be kellene vonni. Ez utóbbiak – mondta Asztalos – egyrészt a témáról, másrészt a saját serdülőkorú gyermekeikről is keveset tudnak.

A kortárs csoportok elvárásai erősebbek, mint a felnőtteké, ami természetes életkori sajátosság, de ha találnak egy felnőttet, akiben megbíznak, aki érti, hogy mi történik velük, akkor nyitottak, fogékonyak

– tette hozzá Asztalos Lehel, aki azt is elmondta: időnként szülők is megkeresik, de sajnos lényegesen kevesebben, mint ahány esetben az indokolt lenne.