Adventi koszorút ajándékoztak a diákok

Tizenöt éve minden advent előtt a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskolában adventi koszorúkat készítenek, amiket a diákok elvisznek az Ápoló és Gondozó Központba. Ezt tették csütörtökön délelőtt is.

„Idén is elkészítettük az adventi koszorúkat az Ápoló és Gondozó Központ betegei és rászorulói számára. Ez már több mint tizenöt éves hagyomány itt az iskolában, hogy azoknak az időseknek, betegeknek, akiknek nincs családjuk, akikre nincs, aki adventben, karácsonykor gondoljon, azoknak kis ajándékkal kedveskedjünk. Azért az adventi koszorúra esett a választásunk, mert ha gyertyát gyújtanak a szobájukban ezeken a kis koszorúkon, akkor ők is rá tudnak hangolódni az ünnepre” – hangsúlyozta Bernád Ildikó, a Vaskertes Általános Iskola igazgatója. A járványidőszak miatt volt csak szünet ebben a hagyományos gesztusban, hiszen akkor nem léphettek be a diákok az Ápoló és Gondozó Központ épületébe, de mindenképp folytatni szerették volna a kezdeményezést.