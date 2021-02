Adományok és egyházi támogatások Magyarországról Székelyföldre

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas juttatja el az általa gondozott rászorulókhoz a Béres Gyógyszergyár Zrt. és a Lipóti Pékség adományát, amelyet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozott el Csíksomlyóra. Az államtitkár Magyarország Kormánya által az egyházaknak nyújtott célirányos támogatásokról is beszámolt.

• Fotó: Veres Nándor

Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója emlékeztetett, a világjárvány megnehezítette a fizikai kapcsolattartási lehetőségeket, de a magyar kormány és a Katolikus Karitász jóvoltából sok segítség érkezett, így a mostani is, amelyért köszönet jár.

az adomány egy kicsit segít a védekezésben, nemcsak az élelmezésben, hanem az egészség megőrzésében is, viszont nem helyettesíti a védekezést, sem a védőoltást.

Soltész Miklós szerint hiányzik az együttlét, de a lelki háttérre és a segítségnyújtásra nagy szükség van, főleg a rászorult emberek érdekében, és látogatásuk is ezt szolgálja. Hozzátette,

Korodi Attila csíkszeredai polgármester is az együttműködés fontosságát emelte ki, hozzátéve, a következő években is a történelmi egyházakkal szoros együttműködésben szerveznek számos közösségi programot – ennek lelkiségi, szociális, illetve Csíksomlyót érintő vonzatai is vannak.

Jelentős támogatások

Soltész Miklós több olyan egyházi támogatást is megemlített, amelyeket székelyföldi egyházközségeknek juttatott vagy az elkövetkezőkben ad felújításokra a magyar kormány. Így a csíkrákosi Kisboldogasszony-templom számára 34 millió forint, a csíkszentmihályi templomnak 32 millió, a kászonújfalvi Szent Miklós-templom részére 15 millió, a székelyudvarhelyi Jézus-kápolna felújítása pedig 40 millió forintos támogatást kapott.