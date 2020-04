Adományok a gyergyószéki kórháznak, mentősöknek

Közel 86200 lej folyt be április 20-ig arra a számlára, amelyet a gyergyószentmiklósi kórház támogatására hoztak létre. Az egészségügyi intézményt magánszemélyek, cégek és intézmények támogatják, a pénzből a kórház mellett a mentőszolgálat helyi egysége és a sürgősségi fogászati ügyelet is részesül.

• Fotó: Gergely Imre

A Gyergyó-medencei Római Katolikus Főesperesség által létre hozott és kezelt „Segítsünk Gyergyó medence lakóinak” támogató alap felhívására összegyűlt összeg nagyobb részét már fel is használták:

többnyire védőfelszereléseket, és fertőtlenítőszereket vásároltak a kórház részére.

Hétfőn sajtótájékoztatón ismertette az adományok sorsáról döntő kuratórium a gyűjtés pillanatnyi állását és azt, hogy pontosan, mire mennyit költöttek. Amint Bajkó Tibor, az Arbor vállalkozói szövetség vezetője, a kuratórium egyik tagja elmondta:

69 magánszemély és 15 vállalkozás, valamint az egyik térségbeli közbirtokosság járult hozzá a kezdeményezéshez.

Külön érdemes kiemelni a tanügyi szakszervezet gyergyói szervezetének adományát: 14 900 lejt adtak a közösbe.

Van olyan cég, amely 10 ezer lejt adományozott, mások kevesebbet. Számos magánszemély 50 lejt tudott adni, de ennek legalább akkora értéke van, mint a tehetősebb személyek magasabb adományainak – mutatott rá Portik Hegyi Kelemen főesperes.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere hangsúlyozta, a gyergyószentmiklósi kórház, a mentőszolgálat és az önkéntes munkában biztosított fogászati ügyelet sem csak a városiaké, hanem egész Gyergyószéket szolgálják, így

elvárható lenne így községekben élők, különösen a közbirtokosságok hozzájárulása is.

Amint Ferenczi István kórházmenedzser, illetve a megyei mentőszolgálat vezetője Péter Szilárd is közölték, a „Segítsünk Gyergyó medence lakóinak” nevet viselő adományalap mellett mások is segítették az elmúlt időszakban az egészségügyi intézményeket. A Csíki Sör Kézműves Sörgyár, vagy a Harmopan pékipari vállalat és a Jysk lakberendezési áruház is termékekkel támogatta őket.

Egy magánszemély pedig, akik nevének elhallgatását kérte, 20 ezer lejjel támogatta a kórházat, amiből oxigénpalackokat vásároltak.

Elhangzott még, hogy nem lehet megmondani, hogy az eddig befolyt támogatási összegek elegendőek-e a járvány tetőzésére való felkészülésre, éppen ezért lennének szükséges további támogatások.