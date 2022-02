Adományból jött, adományként ment: továbbadták az elektromos kerekesszéket

András Ferenc kapta meg az elektromos kerekesszéket • Fotó: Erdély Bálint Előd

A Székelyhon is beszámolt tavaly a gyűjtésről, amit egy barátja szervezett a néhai lövétei férfi megsegítésére, aki betegsége miatt veszítette el egyik lábát – az akció sikeres volt, hamar összegyűlt a pénz egy elektromos kerekesszék megvásárlásához. Az eszköz tulajdonosa nemrég elhunyt, így a család a közösség korábbi jóindulatát is figyelembe véve úgy gondolta, hogy továbbadományozza a kerekesszéket.

A hozzátartozók választása András Ferencre esett, akinek a Szeltersz-völgyében lévő házában adták át az elektromos kerekesszéket csütörtökön. A 63 éves férfinek – aki egykor a villamossági vállalt munkatársa volt – tavaly márciusban kellett levágják az egyik lábát combközéptől, miután trombózis alakult ki. Akkori felépülését korábbi koronavírus-fertőzésének szövődményei is nehezítették. Végül vásároltak egy műlábat, amivel megtanult járni: az udvaron mankóval vagy járókerettel közlekedik, de a lakásban már nincs is ezekre szüksége.

Örült az elektromos kerekesszéknek a pozitív kisugárzású férfi, amelyet előttünk próbált ki először.

Mint mondta, nagyon szeret emberekkel találkozni, beszélgetni, sokszor még a bevásárlást is ő intézi. Az eszköznek köszönhetően most már nagyobb távolságokat is meg tud majd tenni. Arról is beszélt, hogy korábban hagyományos kerekesszéke volt, de az is jó szolgálatot tett, főleg amikor kézi kaszát ragadva maga vágta le a füvet kertjében.