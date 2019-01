Abigail bulija három színház közös előadásában

Új darabról és új együttműködésről tájékoztatták a sajtót • Fotó: Pethő Melánia

„Volt már arra példa a közelmúltban, hogy két Hargita megyei színház közösen hozott létre előadást, most mindhárom színház úgy döntött, hogy itt az ideje kihasználni azt a helyzetet, hogy az egyes intézmények földrajzilag egymáshoz közel, egy 50 kilométeres körben működnek.

Elindult egy együttműködés, aminek következtében tapasztalatokat, előadásokat cserélünk, és közös produkciókat hozunk létre. Az Abigail bulija az első ilyen megvalósítás

– jelentette be a hétfői sajtótájékoztatóján Albu István, a Figura Stúdió Színház igazgatója. Rámutatott, a kezdeményezés jó lehetőség arra is, hogy az egyes társulatok jobban megismerjék egymást, a közös munkával a színészek új impulzusokat kapjanak, közöttük szorosabb szakmai kötelék alakuljon ki. Arra is kitért, hogy a Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, illetve Gyergyószentmiklóson működő színházak mindegyike más-más profilú, ezért a közösen létrehozott alkotásokkal arra kell törekedni, hogy azok mindhárom színházban „közös nyelven tudjanak megszólalni”.

Mindhárom színháznak fontos lett az, hogy színházi alapokra helyezze az útkeresését, nem csak letudni előadásokat, kiszolgálni a közönséget, kijátszani a bérleteket. Ez a törekvés az alaphangja az együttműködésnek

– mondta Albu.

„Hiszem, hogy ebben az 50 kilométeres körzetben ilyen lehetőségeket meglovagolni igazán jó buli. Abigél bulija három színház bulija, ezen keresztül három városnak is a bulija” – fogalmazott a sajtótájékoztatón részt vevő Kányádi Szilárd, a csíkszeredai Csíki Játékszín vezetője. Mint mondta, kollégáihoz hasonlóan abban hisz, hogy az elkezdett együttműködést a minőség viszi majd előre.

A minőség és az erre való törekvés felülír bármilyen profilt, bármilyen közönséget

– jelentette ki.

Rendezőként dolgozik a készülő darabban Barabás Árpád, egykori figurás, jelenleg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színművésze. Mint rámutatott, a megye három színháza között létrejött együttműködéssel véglegesen megszűnhet egy korábbi ítélkezés.

Régebben volt egyfajta versengés, egy buta összehasonlítás a három színház között, ami nem feltétlenül volt építő jellegű, és értelme sem volt. Az intézmények vezetői nem tettek semmi olyat, amivel ezt eloszlassák. Az együttműködés viszont erre is jó

– mondta. A készülő darab kapcsán pedig kifejtette, története az elsekélyesedett világunkat mutatja be. Olyan problémákat fejteget, amikkel naponta megküzdünk, vagy legalább ismerünk olyan embereket, akik gyakran megküzdenek a bemutatott problémákkal. „A világ megköveteli tőlünk, hogy azt mutassunk magunkról állandóan, hogy jól érezzük magunkat, hogy velünk minden rendben van, de az élet gondoskodik olyan helyzetekről, amikor valódi énünk a felszínre kerül. Ez egy ilyen történet” – vázolta.

Bemutató pénteken



Az Abigail bulija bemutatóját január 11-én este 7 órától tekintheti meg a közönség a gyergyószentmiklósi színház stúdiótermében. Ugyanitt január 12-én és 19-én is műsorra kerül a darab, ezt követően a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi színházban is bemutatják. Az előadást játsszák: Bartha Boróka, Kozma Attila, Szilágyi Míra, Vass Csaba, Máthé Annamária. Dramaturg: Deák Katalin. A díszletet Szűcs-Olcsváry Gellért, a jelmezeket Török Réka tervezte.