A volt ipari területet megtisztítják, új rendeltetést kaphat  

A sokadik hasznosítási ötlet megvalósítására készül az általa több éve megvásárolt egykori csíkszeredai iparvállalatok, a Hamerock (korábban IPICCF) és az UMTCF romos területét és megmaradt ingatlanjait birtokló tulajdonos. A törmeléket is el szeretnék takarítani.

A volt üzemcsarnokok, műhelyek legnagyobb részét a két irodaház kivételével le is bontották, a területet viszont azóta is romok borítják. Először egy ipari célú beruházás lehetősége merült fel, később, 2018-ban egy csíkszeredai vállalkozás megvásárolta a két, Hargita utcához közeli irodaházat, és tízezer négyzetméter területet, hogy klinikát, illetve palliatív ellátást biztosító központot hozzon létre. Ebből aztán nem lett semmi, az üzletet visszamondták.

– tudtuk meg Pethő Józseftől. A székelyudvarhelyi üzletember most arra vár, hogy a terület egy részét és egy épületet érintő persorozat lezárása nyomán teljesen birtokba vehesse tulajdonát. Nemsokára megkezdődik a tégla- és betontörmelék eltakarítása is – ígérte a tulajdonos, aki szerint erre megvan a vásárló, a művelethez környezetvédelmi engedélyt is igényeltek. Pethő azt mondta,