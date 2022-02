A világjárvány nem tántorította el az egészségügyi pályakezdőket

Megkérdőjelezhetetlen a kórházi dolgozók munkája • Fotó: Veres Nándor

belső áthelyezésekkel is sok embert mozgattak meg.

– avatott be a részletekbe. Csíkszeredában a fertőző betegségeket kezelő osztály, a tüdőgyógyászati osztály és az intenzív terápiás osztályok személyzete átlagosan 12 százalékkal nőtt az elmúlt időszakban. Ez nemcsak a frissen alkalmazott munkaerőt jelenti, ugyanis

Amikor kevés volt a jelentkező, akkor felvettük a kapcsolatot azokkal a pályázókkal, akik korábban már átmentek a versenyvizsgán, de üres állás hiányában akkor nem jutottak be

– tudatta. Volt olyan álláshirdetés, amire sok jelentkező volt, és sikeresen vizsgáztak sokan, de akadt olyan is, amikor nehézkes volt az alkalmazás. Mint kiemelte, ez függ attól, hogy milyen szakterületekre, milyen munkakörbe keresett munkatársat a kórház.

A járvány kezdete óta az egészségügyi ellátásban részt vevő, de az azt kiszolgáló személyzet száma is nőtt: 2020 márciusától 165 új alkalmazott állt munkába a kórházban

Kevés távozó, sok jelentkező

Mivel az magyarországi egészségügyben több rendben is vezettek be felmondási stopot, erről is érdeklődtünk. „A 2020-ban kiadott 240-es rendeletnek, illetve az 55-ös számú, 2020-ban kiadott törvénynek vannak olyan előírásai, amelyek a sürgősségi-, illetve a veszélyhelyzet idejére lehetőséget adtak a felmondási kérések visszautasítására.

Belső intézkedésként a kórház két időszakban is – amikor az esetszámok a legmagasabbak voltak – ideiglenesen felfüggesztette a pihenőszabadságok engedélyezését

– tudatta a sajtószóvivő, hozzátéve, 2020-ban és 2021-ben évi 6 százalékra tehető a kórházi alkalmazottak közül távozók aránya. Ennek egyik kiváltó oka az egészségügyi állapotuk volt, például mert olyan betegségben szenvedtek, amellyel kockázatos lett volna a pandémiás körülmények között dolgozni. Továbbá voltak olyan orvosok is, akik a nyugdíjkorhatár betöltése után is dolgoztak, a pandémia kezdetekor pedig visszavonultak.

„A kórházi állásokra a pandémia előtt is nagy számban jelentkeztek. Ami megfigyelhető, az egy periodicitás: a frissen végzettek ősszel nagy számban jelentkeznek az akkor meghirdetett állásokra” – tudtuk meg.

A betanítási norma szerint az új alkalmazottakat a főnővér vagy a közvetlen felettesük eligazítja, képzést nyújt számukra a gyakorlati tudnivalókról, az osztályos belső szabályokról, eljárásokról.

Mindemellett az egyéni munkavégzés elvárt már az első időszaktól, természetesen felügyelet alatt. „Nem várható el ugyanakkora teherbírás, mint egy évek óta dolgozó alkalmazottól, az viszont nem lehetséges, hogy a kezdőket csak egyes osztályra osszák be, ugyanis ott kell dolgozni, helytállni, ahová a munkahely meg volt hirdetve és ahová vizsgázott az illető.

Vannak osztályok, ahol különleges a munkakör és a munkavégzés, és mivel nincs szakasszisztensi képzés, ezért a kezdők nehezen boldogulnak. Ilyen például az intenzív terápiás osztály, ahol inkább tapasztaltabb asszisztensek áthelyezését kérte az osztály

– összegezte.