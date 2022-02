A világ történéseire reflektálva temették el a bőgőt Szárhegyen

Egyedi jellegzetesség Gyergyószárhegyen, hogy a farsang végén bőgőtemetés zajlik. Vasárnap ebbe több helyszínen is bekapcsolódhattak a helyiek, de Güdücön a szalmabábu elégetésének a hagyománya is visszatért.

• Fotó: Gergely Imre

Először Güdücön szólalt meg a zeneszó, ostorpattogtatás verte fel a kis falu csendjét, majd megtörtént a bőgőtemetés, de itt a helyiek kérésére kibővült a szalmabábu elégetésével is – számolt be a hagyomány továbbvivéséről Gál Pál László, aki évek óta a temetési prédikációt tartó „plébános” szerepét tölti be.