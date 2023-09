A vegyipari kombinát vezérigazgatója szerint a hűtőtorony lebontása nem a vég kezdete

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát egyik jelképe, a hűtőtorony lebontása csak a változás, nem a vég kezdete – nyugtatta meg a közvéleményt Josh Zacharias, a marosvásárhelyi Azomureș vezérigazgatója, aki jelezte: a lebontott torony helyére napelemparkot telepítenek, továbbá dolgoznak a hidrogén előállítását célzó projekten is.

A vegyipari kombinát vezérigazgatója cáfolta a gyár lebontásáról, végleges bezárásról szóló híreszteléseket, és arról beszélt, hogy ez nem a vég, hanem a változás, a zöldítés kezdete. Kiemelte, hogy az elmúlt időszak nagyon nehéz volt számukra, hiszen az ukrajnai háború miatt is erősen megnövekedett a gázár, így

Mint többször cikkeztünk róla, a kombinát a magas gázárak miatt lassan két éve csak takaréklángon működik, bár az alkalmazottakat nem bocsátotta el, jelenleg is csak kapacitása 15 százalékával termel, nem gyártja, csak csomagolja a műtrágyát.

Beszélt arról is, hogy több környezetvédelmi beruházás volt a gyárban, hiszen lépést kell tartaniuk az uniós zöldegyezmény követelményeivel. Ennek része az is, hogy

Josh Zacharias azt is elmondta, hogy dolgoznak a hidrogén előállításához szükséges berendezések beszerzésén is. Mint ismert, Maros megye részesülni fog a méltányos átállási alapból, és többek között hidrogén előállítására is lehívhatók lesznek jelentős pénzalapok. A vegyipari kombinát a termelés során a gázt ki tudná váltani hidrogénnel, de egyelőre Maros megyében senki nem állítja elő ezt a környezetkímélő energiahordozót.