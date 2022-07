A városlakók elképzeléseit valósítja meg a csíkszeredai önkormányzat

„Jó tapasztalatokkal zártuk az első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetést, és jövőre is megszervezzük” – jelentette ki Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a központi parkban tartott keddi sajtótájékoztatón, amelyen a kiválasztott nyertes projektek listáját ismertették.

Mint korábban is írtuk, a részvételi költségvetés keretét idén 500 ezer lejben határozta meg a csíkszeredai önkormányzat, a városlakók pedig a meghirdetett határidőre 61 ötletet nyújtottak be a polgármesteri hivatalhoz. Ezek közül az erre a célra kijelölt bizottság hetet választott ki, amelyekre szavazni is lehetett a reszvetelikoltsegvetes.szereda.ro oldalon. A többi projekt vagy nagyon hasonló volt, vagy olyanok, amelyek már szerepeltek a város beruházási listáján, vagy túllépték volna a költségkeretet, ezért elvetették őket.

Mint megtudtuk, a hét projekt közül végül hatot fognak megvalósítani, ugyanis egyet, a borvízforrások rendbetételére vonatkozó javaslatot nem a helyi részvételi költségvetésből, hanem más forrásokból, magyarországi civil szervezetek támogatásából fogják megoldani.

Van, amit már idén kiviteleznek

„Nem verseny volt, hanem közvélemény-kutatás, hiszen ezáltal láthattuk, hogy a városlakók milyen jellegű projekteket akarnak, mit szeretnének megvalósítani” – jellemezte a kezdeményezést Szikszai Tamás önkormányzati képviselő. Hozzátette,