A városközpontban kezdenek ősztől a kis refisek és bolyaisok is

Marosvásárhelyen két iskolában is új helyszínen csengethetnek be először a kisdiákoknak idén ősszel: a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Gimnázium elemi osztályos tanulói a városközpontban lévő Horea utcai új iskolát vehetik birtokba szeptembertől.

Tavasz közepén kezdődnek majd a hivatalos iskolai iratkozások, de már most érdeklődnek a hatéves gyerekek szülei a helyi iskolák iránt.

A 4-es Számú Általános Iskolaként ismert tanintézmény épülete eredetileg a zsidó hitközségé volt, ennek helyén épült fel az elmúlt két évben a Marosvásárhelyi Református Kollégium új iskolája. Itt a tantermeken kívül egy nagy médiaterem is helyet kapott, ahol lehetőség van az iskolai ünnepségek megtartására. Étkezde és informatika szakterem is lesz, bár ez utóbbi még a szülőkkel való megbeszélés után az igények szerint alakulhat.

A Marosvásárhelyi Református Kollégium felekezeti iskolának számít, ezért nem a körzetiség szempontjai érvényesülnek iratkozáskor, hanem azok a gyerekek élveznek előnyt, akiknek van már testvére a kollégiumban – bölcsődében, óvodában, iskolában –, ez a legfontosabb szempont törvény szerint is.

Ugyanakkor azok a tanulók is előnyt élveznek, akiknek szülei a kollégiumban végeztek, ugyanis számít az, ha a szülő megtapasztalta a Református Kollégium értékrendszerét, és ugyanezt szeretné gyerekének is átadni – sorolta a Székelyhonnak Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. Továbbá azok is előnyt élveznek, akiknek szülei lelkészek, a református egyház berkeiben dolgozó alkalmazottak, illetve az iskola támogatóinak gyerekei.

Iratkozáskor a törvény által előírt iratokon kívül a kollégium igazgatósága egy lelkésztől írt ajánlólevelet – felekezettől függetlenül, ugyanis nem csak reformátusok járnak az iskolába –, illetve egy személyes motivációs levelet is vár valamely szülőtől, amelyben megírják, miért szeretnék, hogy kisgyerekük náluk kezdje az iskolát.

Az iskolavezető nem tart attól, hogy túljelentkezés lesz idén, mert eddig is központi helyen működött az iskola – a Forradalom utcai épületben.