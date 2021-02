A városháza alá tartozó cégeket szüntetnének meg Marosvásárhelyen

A piacigazgatóság az orosz piacként ismert vásártérért is felel • Fotó: Haáz Vince

Pirossal jelölték be a közvitára bocsátott, de rendkívüli vázlatos szervezeti felépítésben azokat a cégeket, közhasznú egységeket, amelyeket meg akarnak szüntetni. Az anyagból nem derül ki, hogy eddig melyik igazgatóságon hány vezető és hány beosztott dolgozott, illetve hol szeretnének konkrét létszámcsökkenést elérni.

Papíron létezik csak

Pirossal jelzik, így megszüntetésre javasolták többek között az Orvosi és Tudományos Kutatások Városa (The Science City For Research And Medical Informatics) elnevezésű céget, amelyet 2013-ban az akkori városvezetés azért hozott létre, hogy megpályázhasson egy ún. szuperokos számítógép megvásárlásához és működtetéséhez szüksége uniós és szakminisztériumi támogatást. Akkor

a szakminisztérium nem fogadta el a város pályázatát, de a céget továbbra is fenntartották.

A cég tulajdonában van a jelenlegi ócskapiac területe és az oda tartozó egykori kaszárnya, a céget vezetőtanács vezeti, amelynek tagjai rendszeresen megkapják a juttatásukat.

A városnak ez a semmit nem termelő cég évente csaknem 60 ezer lejbe kerül.

A másik pirossal jelölt egység a piacigazgatóság, amely jelenleg tizenöt alkalmazottal nemcsak a piacok működését felügyeli és az azokon levő bódék bérbeadásáért felel, hanem a városi parkolási szolgáltatás is rajta keresztül történik.

Rákérdeztünk a vásárhelyi városháza sajtóirodájánál, hogy ezt az igazgatóságot is meg akarják-e szüntetni, illetve ha igen, akkor mi lesz az általa végzett munkával. Azt a választ kaptuk, hogy előreláthatóan ezt az igazgatóságot beolvasztják valamelyik már meglévő igazgatóságba, vagy a munkát kiszervezik. Jelenleg ez az igazgatóság jövedelmet is termel.

Átmenteni a kapcsolatokat

A harmadik, pirossal jelzett városházi egység a Csegzi Sándor volt alpolgármester által vezetett Kulturális és Tudományegyetem. Ezt a polgármesteri hivatal 2012-ben hozta létre azzal a céllal, hogy támogassa az elsorvadt műszaki oktatást, és segítsen a vásárhelyi, illetve Maros megyei cégeknek felszámolni a szakemberhiányt, műszaki képzések és továbbképzések szervezésével. Mint érdeklődésünkre Csegzi Sándor elmondta, az elmúlt nyolc évben számos fémforgácsoló, fafeldolgozó, autóvillamossági tanfolyamot szerveztek a marosvásárhelyi és Maros megyei cégek kérésének eleget téve. De a gyermekekkel, fiatalokkal is foglalkoztak, számukra is többféle tanfolyamot, képzést szerveztek, volt többek között autómodellezés, illetve az éghajlati változásokkal kapcsolatos ismereteket átadó foglalkozás is.