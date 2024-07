A valódi Háromszéket mutatja be a turistáknak, de képzeletében egy mesés birodalom él

Tapasztalatából kifolyólag ezer jobbító javaslata van a turisztikai szebb jövő megteremtéséhez, de értékeli az eddigi pozitív változásokat is Kiss András István, aki engedélyezett idegenvezetőként kalauzolja Háromszéken a legkülönbözőbb csoportokat.

– Legtöbben céges társaságok, fővárosiak, de magyar utazási irodák által küldött csoportok, az Erasmus-program keretében iskolai cserelátogatásokra érkezett diákcsoportokat vezető tanárok, illetve a Határtalanul program keretében érkezett anyaországi osztályok is felveszik velem a kapcsolatot.

– Tíz éve lettem magánvállalkozó e téren. Jelenleg főállásban a Babeş-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi gondnoka vagyok és társult oktatóként is dolgozom a Kereskedelem-, Turizmus és Szolgáltatások Gazdaságtana szakon, így nem vállalok túl sok csoportot. Ha vissza kellene utasítanom valakit, az negatív reklámot jelentene számomra és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Irodájára nézve is, amelynek időnként bedolgozom.

A saját örömére tett túrázás is hozzátartozik Kiss András életéhez

A magyar csoportok – persze másnak is megmutatom, ha kéri – előszeretettel látogatják a sepsibükszádi medvelest, a dálnoki búvártavat, a zabolai Mikes-birtokot. Az Apor-lányok feredője, a Mohos-láp, Perkő, a frissen felújított Szent Mihály templom szintén népszerű.

Diákcsoportoknak a közeli Sugásfürdő jelent jó célpontot, már az odafele vezető kisvonatos utazás is élmény, no meg a kalandpark, a mászófal, az ásványvizek kóstolgatása is az.